預言中國1招制裁高市早苗！邱毅曝日本「對中驚人民調」：川普應該樂翻天

日本首相高市早苗7日在日本眾議院答詢，公開表態「台灣有事」相關論述，暗示可能以武力介入台海，引發國際熱議的同時，更是引爆北京當局的不滿；在中國解放軍於黃海進行實彈演習的同時，前立委邱毅透露，日本共同社民調顯示，支持高市早苗的日本民眾仍佔多數，邱毅預言，中國接下來將實施經濟層面的制裁。邱毅也透露，在中日關係緊張之際，最開心的人莫過於遠在太平洋另一側的美國總統川普（Donald Trump）。

邱毅透過臉書發文直言，就算解放軍將在黃海進行實彈演習，高市早苗也不會收回或修正「台灣有事」的相關言論；邱毅引述共同社民調指出，日本有48.8%的民眾支持高市早苗，反對者則佔44.2%；在支持與反對呈兩極發展的同時，高市早苗在內閣的支持度卻是高達七成。

前立委邱毅認為中日關係緊張「讓川普（見圖）樂翻天」。

「她（高市早苗）利用這個事件，成功的降低內在矛盾」，邱毅指出，除了防衛大臣小泉進次郎、外務大臣茂木敏充全力支持以外，前首相岸田文雄的宏池會沒有表態，前首相石破茂雖發聲批評，卻沒有引起回響，加上現任自民黨副總裁麻生太郎也保持沉默，顯見高市早苗普遍獲得內閣支持，換句話說，部分報導指出「自民黨內部生變」、「逼高市早苗下台」消息可能有誤。

邱毅認為，如果中國再不增加施壓的力道，高市早苗不僅能降低內在矛盾，甚至可以穩住局面。邱毅推測，在解放軍進行軍演的同時，中國當局可能會實施「禁止日本水產品進口」等經濟層面的制裁，這樣才能對日本造成影響。

「擅長趁火打劫的川普可逮著機會了」，邱毅也指出，隨著中日關係緊繃，遠在白宮的川普應該已經樂翻天，畢竟在前首相石破茂時代，川普就想挑起中日紛爭，但以失敗收場，如今高市早苗挑起風波，可謂正中川普下懷。

