政治中心／王云宣、林大帷 台北報導

面對助理串聯疾呼撤案，傳出國民黨團總召傅崐萁對連署助理查水表，雖然傅崐萁辦公室否認，不過，已經讓助理們心生恐懼。我們走訪立院助理，有人直呼對助理費除罪化的修法很心寒，畢竟平日辛苦工作寫法案、做服務、協助立委問政，如今工作權卻可能失去法律保障，只能說"心事誰人知"。





法案研擬.撰寫.選民服務樣樣來 國會助理心酸誰人知？

國會助理工作內容廣泛 從法案研擬、質詢稿到選民服務都得處理（圖／民視新聞）









國會辦公室，電話響個不停，助理電話接到手軟，還有源源不絕的法案要寫，有如超人般的存在，得先擁有十八般武藝。

廣告 廣告

國會助理 傑特：「法案的研擬還有一些協調會、還有一些記者會，這些可能大家都只看到，立委曝光的那幾分鐘，可是背後的準備啊、溝通啊，這個過程其實很需要時間。」

不只行政、文書得處理，助理們還得和立委開會討論，甚至陪同跑行程，對外要面對政府部門，同時選民生活服務也不能少，加上社群經營，幾乎24小時全天候待命。

國會助理：「可能在預算會期他都要加班，有些人可能到，晚上9點 10點甚至12點，我還有聽過有些立法委員的助理，他會睡在辦公室，我有聽過就是畢業無經驗起薪三萬。」





法案研擬.撰寫.選民服務樣樣來 國會助理心酸誰人知？

國民黨立委陳玉珍提出＂助理費除罪化＂ 引爆藍綠白助理不滿（圖／民視新聞）









來到立法院周遭，佈告欄永遠貼有徵才啟示，光是一個職位，就得身兼數職、樣樣精通，但平均下來，起薪根本不到四萬，也難怪流動率高，現在國民黨提出"助理費除罪化"，助理薪水未來若不再直接匯入助理戶頭，這份心酸誰能懂？

聲源:國會助理(變音處理)：「不能去追緝這些來源啊，或是也不用核銷的話，我們要怎麼知道這筆錢到底用去哪邊，很多人是因為對於這個公共議題有熱情，所以才一直(做)到現在，可能有些人會覺得很心灰意冷。」

平常幫人爭權益，如今卻得站出來幫自己守飯碗，更心酸的是，傳出國民黨團總召傅崐萁正在追查哪些國民黨立委助理連署，儘管傅辦表示子虛烏有，但已經讓助理們心生恐懼。

國會助理 周軒：「聽說藍營內部，目前黨團幹部有在尋找他們辦公室有哪一些助理有簽所謂的國會助理工會的這個聲明，你不可以犧牲我們這些助理的權益，然後就換你們自己的政治利益啊。」





法案研擬.撰寫.選民服務樣樣來 國會助理心酸誰人知？

立委助理平時處理案件 也得和立委深入開會討論（圖／民視新聞）









造就一名優秀問政的立法委員，幕後功臣之一，絕對少不了助理的辛勞，如今藍營選擇，讓自家助理也心寒，未來恐怕掀起一波出走潮。

原文出處：法案研擬.撰寫.選民服務樣樣來 國會助理心酸誰人知？

更多民視新聞報導

陳玉珍推助理費除罪化！她揭背後動機：恐超過總統薪水

反助理費除罪化！民進黨團聲援連署 藍白僅「她」力挺

陳玉珍快看！推「助理費除罪化」惹眾怒 284位助理連署撤案

