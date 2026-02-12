法極右翼領袖瑪琳雷朋涉貪7/7宣判 左右能否參與2027總統大選

法國上訴法院11日表示，將在7月7日針對極右翼領袖瑪琳雷朋(Marine Le Pen)涉及的貪汙案進行宣判，這項判決預計將成為法國政治的關鍵時刻。

法國下級法院去年以瑪琳雷朋涉嫌詐領歐洲議會(European Parliament)的助理費，判她5年內不得從事公職，粉碎了她競選總統的野心。

如果上訴法院維持去年的判決，已3度參選的瑪琳雷朋將被禁止參與2027年的總統大選，這次大選被認為是她角逐總統大位的最佳機會。

在結束11日的庭審後，法院表示將在7月7日下午宣判。

57歲的瑪琳雷朋在庭審後告訴記者：「我覺得越快越好。」

檢方上週要求法院針對瑪琳雷朋與她的反移民政黨「國民聯盟」(National Rally)其他幹部的案件，對她維持5年不得從事公職的禁令，並對她求處4年有期徒刑與3年緩刑。

瑪琳雷朋否認這項指控，並希望透過提出上訴，清除她在馬克宏下台後參與總統大選的障礙。

但在長達近6個小時的結案陳詞中，法國總檢察長馬多斯-布朗謝(Stephane Madoz-Blanchet)告訴法院， 瑪琳雷朋是這項計畫的「主謀」，使得該黨挪用了140萬歐元(約160萬美元)。

瑪琳雷朋與24名前歐洲議員、助理和會計人員和國民聯盟，在一審被判有罪，他們被認定在2004年至2016年之間，利用歐洲議會的經費雇用國民聯盟在法國的職員。

瑪琳雷朋、國民聯盟和其他11人在2025年3月提出上訴。一審也判處瑪琳雷朋4年有期徒刑與2年緩刑。(編輯：宋皖媛)