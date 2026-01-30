法橫渠集》柯文哲的復辟日正是黃國昌的末日

雖已參政10餘年，但黃國昌僅有1次勝選紀錄，即2016年，當時還是時代力量要角的他，在民進黨的禮讓與襄助下，贏得汐止區區域立委席次。（圖片來源／民眾黨提供）

僅有8席不分區立委的台灣民眾黨，藉著「為藍作倀」、「助藍為虐」等惡行，享有遠超過其政治影響力的媒體聲量。而在2026年，官司纏身的柯文哲與醜聞纏身的黃國昌之間的聲量消長，將是台灣民眾黨最受注目的劇碼。

對黃國昌而言，2026年是政治生命存亡的關鍵年。無法掙脫台灣民眾黨「不分區立委2年辭職條款」的他，將於2月1日再次告別立法院，雖仍是黨主席，卻彷彿「兒主席」，事事得徵詢前主席柯文哲的意見，雖宣稱將競選新北市市長，卻無人相信他有奮戰到底的決心。

曾言「不要懷疑我有消滅國民黨的決心」的黃國昌，近年來事事與國民黨唱和，競選新北市市長看似煞有介事，卻只見他頻頻透過媒體放話，從未見其造訪基層。他高舉「藍白合」旗幟以另覓政壇職位之心，路人皆知，中國國民黨亦知，故從未正面回應。

雖已參政10餘年，但黃國昌僅有1次勝選紀錄，即2016年，當時還是時代力量要角的他，在民進黨的禮讓與襄助下，贏得汐止區區域立委席次。今日，黃國昌媒體聲量雖高，但恐怕連競選新北市市議員都難以勝選，中國國民黨自懶得搭理他，也相信他沒有「不給糖就搗蛋」的勇氣。

如果無法從中國國民黨分得一杯羹，黃國昌的政治生命形同終結。然而，比黃國昌更深諳「天下大亂、形勢大好」戰術的柯文哲，則選擇「駐蹕」在藍營南台灣唯一執政縣市──嘉義市，擔任台灣民眾黨嘉義市市長候選人張啟楷的競選總部總幹事，企圖東山再起。

沉寂若干時日的柯文哲重現鎂光燈前，以行動證明，台灣民眾黨不是民主政黨，比中國國民黨還不如。中國國民黨前主席多矣，但頂多是「大老」，而非「老大」，但柯文哲當下在台灣民眾黨無職無銜，卻可決定陳昭姿不必辭去立委，彷彿「太上黨主席」；助張啟楷插旗嘉義市，其實是為重振自己的政治聲勢，以逃避牢獄之災。

實際上，張啟楷參選嘉義市市長，毫無勝算。中國國民黨也深知，無論推派何人參選，都不是民進黨參選人、現任立委王美惠的對手，故樂得開放「藍白合」；若中國國民黨果真禮讓張啟楷，賣柯文哲順水人情，必定是交換在黃國昌卸任後的立院「藍白合」。

柯文哲犯罪證據確鑿，若想逃避牢獄之災，其方法有二，一是參選總統並當選，二是擔任立法委員。前者困難度太高，但只要能拖到2028年還未入獄，柯文哲或可成為中國國民黨總統候選人的副手，或擔任台灣民眾黨首席不分區立委；若「藍白合」再次立院席次過半，便可以立法權干預司法權，讓柯文哲逍遙法外。

諷刺的是，柯文哲這2個選項的最大挑戰者，正是黃國昌，前者的復辟日正是後者的末日；若黃國昌遲遲找不到突圍點，再度易幟或許指日可待。今年，柯文哲必定會「全台走透透」，拉抬搖搖欲墜的台灣民眾黨聲勢，並致力將聲勢延續到2028年。

只是，「機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命」，可能是柯文哲的最終結局。他迄今仍拒絕承認，台灣民眾黨支持者早已流失大半，未來就像先前的一人政黨般，已註定化為歷史的煙塵。

(原始連結)





