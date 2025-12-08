法橫渠集》藍綠持續博奕國防特別預算 選舉時恐出現「支持國民黨候選人就等於支持鄭麗文」口號

反對罷免者不一定反對增列國防預算。在2026年年底縣市長選舉，民進黨必定大打「支持中國國民黨候選人，就等於支持鄭麗文」戰術。（圖片來源／國民黨官方臉書）

日前，總統賴清德宣佈，在未來8年，將編列1.25兆元新台幣國防特別預算，用於打造「台灣之盾」，打造分層防禦、高度感知且有效攔截的先進防空系統，並將持續導入高科技、人工智慧，建構高效決策、精準打擊的強韌防衛及作戰體系，以期提升國防自主與壯大國防產業。

廣告 廣告

中、俄鄰國紛紛強化軍備

然而，台灣增列國防特別預算，在國際社會並非孤例。在烏俄戰爭全面爆發後，全球緊張氣氛陡增，有地緣政治風險的國家，如同受俄羅斯威脅的波蘭、波羅的海三小國，無不積極擴張軍備、提高國防預算，而台灣的北鄰日本、南鄰菲律賓，也相繼增加國防預算，以因應中國的軍事威脅。

台灣強化國防量能，實有其必要，因為中國也正積極強化軍備，更積極研發無人機、人工智慧的軍事應用。無論日本朝野、菲律賓朝野，皆對中國同仇敵愾，而波蘭、波羅的海三小國諸政黨，也不敢公開與俄羅斯唱和；同是增列國防預算，這些國家皆未逢巨大阻力，唯獨台灣，遭到兩大在野黨聯手抵制。

不過，國防議題與其他議題不同，其關係台灣的安危存亡，亟需國人凝聚共識。對綠營支持者而言，增列國防預算不僅理所當然，且勢在必行；面對日益嚴峻的台海局勢，賴清德此舉義正辭嚴，有助於鞏固綠營基本盤，召喚淺綠選民歸隊，並獲國家意識濃郁的中間選民認可。

對多數藍營支持者來說，他們不喜歡甚至厭惡賴清德，卻也對中國節節進逼深感憂慮，認同台灣增列國防特別預算實迫在眉睫，但中國國民黨不僅早就不抗中，現在連保台都已棄守，猶如中國共產黨台灣支部，一副預備成立傀儡政權的姿態，已然跨越了這些支持者的道德底線。

國民黨赤化、民眾黨虛化

自藍白營立委聯手亂政以來，便開始有泛藍名嘴發言批評，縱使遠比網路社群的輿論溫和，仍被藍白營政治人物汙衊為綠營側翼。而在紅統色彩鮮明的鄭麗文當選中國國民黨黨主席前後，若干深藍政治人物如趙少康、蔡正元接連提出警語，同樣無法減緩中國國民黨赤化的速度。

在大罷免失敗後，藍白政治人物更加肆無忌憚，殊不知民意如流水，反對罷免者不一定反對增列國防預算。在2026年年底縣市長選舉，民進黨必定大打「支持中國國民黨候選人，就等於支持鄭麗文」戰術，以圖將地方首長選舉升級為國家存亡戰役；若藍白政治人物抵制增列國防特別預算，勢必激發若干中間選民、淺藍選民不安，甚至激怒部分自詡「中華民國派」的深藍選民。

至於白營支持者，媒體總過度渲染其影響力；其實，歷經柯文哲的官司、黃國昌的醜聞淘洗，白營支持者人數已然驟降。中國國民黨口頭高喊藍白合，實際上卻大演藍吃白，可以確定的是，明年底的縣市長選舉應是台灣民眾黨倒數第2場選戰，連縣市議員選舉都可能全軍覆沒。

增列國防特別預算議題若持續發酵，白營政治人物必將繼續為藍營作倀，必將加速有良知、國家意識的支持者離去。不過，民進黨政治人物、支持者當知，國防事務可以是選舉議題，但應嚴肅、平實以對，不可過度操弄，否則必將失焦而貽誤戰機。

(原始連結)





更多信傳媒報導

思想坦克》以關稅取代所得稅的構想恐怕會有很多副作用

中國發布首版商業保險創新藥目錄 共信-KY為台股第一家上榜

中國殲-15雷達蓄意鎖定日本F-15戰機 日本2013年後首次再度遭遇「交戰前行為」

