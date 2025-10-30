法檢察官：羅浮宮搶案再逮5嫌 遺失珠寶仍未尋獲

（中央社巴黎30日綜合外電報導）巴黎檢察官貝庫歐今天表示，法國警方再逮捕5名羅浮宮珠寶搶案嫌疑人，包括一名主要嫌疑人，目前估計價值約1億200萬美元的贓物仍未尋獲。。

法新社報導，貝庫歐（Laure Beccuau）談到這名主要嫌疑人時說：「我們一直鎖定他。」

她表示，DNA證據將主要嫌疑人與這起搶案聯繫起來，顯示他是4人搶案團隊的一員。

她補充說，「至於其他被警方拘留的人，他們有可能能夠提供我們關於事件經過的資訊」，目前透露有關嫌疑人的進一步細節「還太早」。

這5起拘留行動昨天在巴黎及其周邊地區，尤其是位於法國首都近郊的塞納—聖但尼（Seine-Saint-Denis）地區執行。

據檢方表示，25日被拘留的兩名嫌疑人已於昨天被以竊盜及犯罪集團共謀罪起訴，兩人對部分指控供認不諱，目前已被裁定羈押候審。

法國廣播電台RTL今天稍早引述司法消息人士報導，昨晚在巴黎多個地區同時逮捕了5名搶案嫌疑人。

法國電視台BFM則報導，警方昨天深夜在巴黎地區逮捕第3名嫌疑人，這名男子搶案發生時出現在案發現場。

路透社報導，19日早上，4名蒙面竊賊在羅浮宮開放時間闖入阿波羅長廊（Apollo Gallery）展廳，該展廳收藏法國王室珠寶，竊走珍貴珠寶，顯露這座全球訪客最多博物館的安全漏洞。

貝庫歐昨天表示，上週末已有兩名男子因涉嫌從樓上窗戶闖入羅浮宮並竊取珠寶遭逮捕，兩人已對部分指控供認不諱。

她在記者會上表示，他們將「被控有組織盜竊罪及刑事共謀罪」，其中有組織盜竊罪最高可判15年，刑事共謀罪最高可處10年徒刑，並補充說兩人已「承認部分犯罪事實」。

她補充說，儘管調查人員確認有4人犯案，但不排除他們背後可能有更大規模的組織，包括可能指使行竊或準備收贓的買家。（編譯：陳政一）1141030