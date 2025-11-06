法比歐挺進菁英賽事 楊一展大讚心肺超強

法比歐成為少數成功闖進菁英賽的演藝圈代表。（圖／好看娛樂提供）

《最強的身體》新一集將播出萬眾矚目的菁英賽事，集結前12集共36場賽事的冠軍，所有參賽者皆是在各周比賽中脫穎而出的體能巔峰者，齊聚高雄港7號碼頭一同爭奪真正的冠軍寶座。

本集特別邀請曾親自下場挑戰過的楊一展與楊佩潔擔任大來賓，與主播徐展元及蔡尚樺一同坐鎮主播台觀賽與點評。由於兩人深刻體驗過賽事的強度與挑戰，因此能以選手視角解析戰況，讓整場比賽的觀賞性與臨場感再度升級。

楊一展、楊佩潔擔任大來賓。（圖／好看娛樂提供）

在男單項目中，藝人法比歐成為少數成功闖進菁英賽的演藝圈代表，誓言為藝人爭一口氣。楊一展對他的表現大力稱讚：「這個歲數能有這樣的心肺，我非常非常地給你個讚！」而同場較勁的還有知名的健身YouTuber「PeeTa葛格」，他坦言對決賽「又興奮又緊張」，因為自己奪冠那周為室內賽，而這次高雄戶外場面臨超過40度高溫與烈日紫外線，變數極大；更要對上包括國軍代表、健身技術挑戰賽冠軍與被稱為「體能怪物」的健身教練，讓戰況更加激烈。

