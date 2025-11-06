法比歐闖進菁英戰！對決體能怪物 楊一展讚：心肺太強

藝人法比歐闖進《最強的身體》菁英戰。（圖／好看娛樂提供）





健身運動競技節目《最強的身體》本週日即將迎來萬眾矚目的菁英賽事，集結前12集共36場賽事的冠軍，一同爭奪真正的《最強的身體》寶座。所有參賽者皆是在各週比賽中脫穎而出的體能巔峰者，齊聚高雄港7號碼頭，準備展開巔峰對決。

本集特別邀請曾親自下場挑戰過的楊一展與楊佩潔擔任大來賓，與主播徐展元及蔡尚樺一同坐鎮主播台觀賽與點評。由於兩人深刻體驗過賽事的強度與挑戰，因此能以選手視角解析戰況，讓整場比賽的觀賞性與臨場感再度升級。

廣告 廣告

楊一展與楊佩潔擔任大來賓，與主播徐展元及蔡尚樺一同坐鎮主播台觀賽與點評。（圖／好看娛樂提供）

楊一展與楊佩潔擔任大來賓，與主播徐展元及蔡尚樺一同坐鎮主播台觀賽與點評。（圖／好看娛樂提供）

在男單項目中，藝人法比歐成為少數成功闖進菁英賽的演藝圈代表，誓言為藝人爭一口氣。楊一展對他的表現大力稱讚：「這個歲數能有這樣的心肺，我非常非常地給你個讚！」而同場較勁的還有知名健身YouTuber「PeeTa葛格」，他坦言對決賽「又興奮又緊張」。因為自己奪冠那週為室內賽，而這次高雄戶外場面臨超過40度高溫與烈日紫外線，變數極大，更要對上包括國軍代表、健身技術挑戰賽冠軍與被稱為「體能怪物」的健身教練，讓戰況更加激烈。

混雙賽事同樣看點十足。熟悉的組合阿倉與芳芸成功擠進冠軍戰，兩人身為HYROX混合雙人組台灣總排名第2，此次將正面對決總排名第1的勁敵。究竟能否一雪前恥、登上最強寶座，成為本集最受矚目的焦點。



【更多東森娛樂報導】

●女星扛沙包體力透支 「情緒崩潰大哭」修杰楷盼回鍋再戰

●大軍反擊！洩PEETA葛格「疑軟禁」前妻崩潰畫面曝

●連炳發、楊一展奪金鐘「有神助」 戲拍一半…遇大甲媽繞境

