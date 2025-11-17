法治教育講座辦理 新竹榮家提升員工法律警覺與自律
為加強同仁法治觀念，健全機關廉政文化，避免在處理業務過程中誤踩禁忌紅線，新竹榮家日前舉辦「榮財、捐贈及財務業務之法治教育講座」，邀請陳志寧律師以實務案例，讓員工瞭解法律賦予公務人員的責任與限制，以及涉及貪污或侵占時的法律判刑後果，藉此強化全體員工，對處理非屬個人財務過程能更加審慎注意，避免觸法。
副主任鍾翔宇開場致詞時提醒同仁，應以誠信與清廉為立身之本，在面對業務往來或財務處理時，更應謹守分際，不可因一時的小利而動搖原則。他語重心長地指出：「不要為了小小的利益而出賣自己的人格與未來。」並強調，公務人員的一念之差，往往造成不可挽回的後果，唯有堅守操守，才能贏得社會信任與尊重。
陳志寧律師以淺顯易懂的方式，結合實際判決案例，說明「貪污治罪條例」與「刑法侵占罪」在實務中的適用情形。他指出，部分公務人員因業務不熟悉、程序疏漏或心存僥倖，將公務上所保管或處理的財物據為己有，最終觸犯侵占罪或貪污罪，除面臨刑責外，還可能被撤職、追繳不法所得，終身不得再任公職。陳律師提醒榮家員工應提高法律敏感度，明確區分「公務財產」與「個人財產」界線，切勿因一時疏忽而誤觸法網。
從案件發生原因、偵辦過程到最終判決，陳志寧律師詳細剖析法律責任與教訓，讓與會人員深刻體會「一念之差，終身遺憾」的警示意涵。同時也針對財務保管、捐贈處理及公務執行的灰色地帶等疑義，與學員互動交流，並強調「依法行政、公開透明」的重要性，以及預防勝於事後補救，唯有持續精進法律知能、建立正確價值觀，才能在工作中自覺守法、拒絕誘惑。與會學員紛紛表示，前車之鑑值得警惕，未來執行相關業務時會更加小心。
