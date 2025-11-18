法烏簽戰機意向書 克里姆林宮批「助長戰火」

俄羅斯克里姆林宮今天(18日)抨擊法國與烏克蘭簽署涉及多達100架飆風戰機(Rafale)的意向書，指稱巴黎此舉是在助長戰爭，而非促進和平。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)昨日訪問巴黎期間，與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)簽署意向書，規劃未來武器供應方向，其中包括法國可能出售多達100架的飆風戰機。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)被問及此事時表示：「巴黎絲毫沒有為和平做出貢獻，反而在煽動軍國主義與好戰情緒。」

法國先前已向烏克蘭提供幻象戰機(Mirage)，但外界過去從未見到巴黎政府公開討論出售飆風戰機給基輔。

自俄烏戰爭爆發以來，俄國持續批評北約國家軍援烏克蘭，並表示這些武器無法改變戰場局勢。

培斯科夫今天重申：「無論出售給基輔政權的是哪一種戰機，都不會改變前線情勢，也無法改變戰爭的走向。」