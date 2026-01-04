法理台獨？綠委提修兩岸條例「變兩國」 趙少康批引戰：賴清德應要求撤案

民進黨賴系立委林宜瑾提案修正「兩岸人民關係條例」，要將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並主張刪除原條文中「國家統一前」字眼及透過「地區」相稱兩國領土的用語，此舉挨批是想「法理台獨」。對此，前中廣董事長趙少康今（4）日在臉書發文表示，林宜瑾的刻意「引戰法案」，不應該由藍白立委當煞車皮阻擋，而應該由賴清德親自譴責林宜瑾並且要求立即撤案。

趙少康表示，賴清德在元月1日新年文告中特別指責藍白立委浪費時間，在立法院席次明明不夠三分之二，偏偏要提總統彈劾案，根本不會通過，只是虛晃一招，其實賴清德只講了一半，他還應該說，就算立法院通過了，還要聲請5個偉大的司法院大法官審理，賴清德口中「道德性」這麼高的五人憲法法庭會判決他彈劾成立嗎？

廣告 廣告

趙少康指出，民進黨賴清德子弟兵林宜瑾領銜提案修正「兩岸人民關係條例」，要將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並主張刪除原條文中「國家統一前」字眼及透過「地區」相稱兩國領土的用語，想要搞「法理台獨」。林宜瑾表示，台灣中國一邊一國，希望透過法律明定台灣與中華人民共和國間對等的國與國關係。

趙少康認為，賴清德一方面說不會挑釁大陸，一方面任由子弟兵委員提出大陸最在意的「兩國論」，這不是「挑釁」什麼是「挑釁」？這不是「引戰」什麼是「引戰」？又要編列史上最高的國防預算，又要刻意製造兩岸緊張，賴系人馬到底在打什麼主意？是要幫助美國軍火商發兩岸戰爭財嗎？

趙少康強調，而且依照賴清德「不要浪費時間，好好辦正事」的邏輯，民進黨在立法院席次不過半，如果藍白立委要阻擋，這個法律修正案根本通不過，那民進黨立委不是不幹正事在浪費時間？所以林宜瑾的刻意「引戰法案」，不應該由藍白立委當煞車皮阻擋，而應該由賴清德自己親自譴責林宜瑾並且要求立即撤案。

更多風傳媒報導

