法界酸以大清為師 林濁水嘆荒唐至極

行政院長卓榮泰15日親自在行政院主持「捍衛憲政秩序」記者會。（趙雙傑攝）

行政院長卓榮泰以「不副署」讓立法院三讀通過的法律失效，律師葉慶元引用1908年「大清欽定憲法大綱」，內文寫著「君上大權」，指經議院議決的法律若未奉詔命批准頒布者，不能見諸施行，諷刺「原來民進黨以大清為師啊！」前立委林濁水也感嘆，不副署是挑戰立法院、也挑戰總統，憲政遊戲已到荒唐地步。

針對朝野僵局，政大法律系副教授廖元豪認為，其根本問題是「行政不肯服從立法」，民進黨就是要告訴民眾，「你不讓我全面執政，我就搞得大家雞毛鴨血，要不要給我？」

廖強調，依法行政是法治國家天條，否則人民幹嘛守法呢？「你認為」法律違憲，不是拒絕執行的理由，副署不是用來對抗法律案的，總統有公布法律的義務，行政院長竟然能夠阻擋？且如果倒閣、解散國會重選立委，賴清德總統還是會組成少數內閣，然後一切重來。

新系大老林濁水對於卓榮泰不副署也直言「感到奇怪」，這次不副署，形式上是對總統公布的《財劃法》不副署，是在挑戰總統，實質上卻是在挑戰立法院，變成行政院既挑戰立法院又挑戰總統；然而行政院依《憲法增修條文》是既對立法院負責，又要向總統負責的機關，等於行政院現在左右開弓，向總統和國會2個老闆一起出手。

林濁水感嘆憲政遊戲到這荒唐的地步，「這樣亂到無厘頭、毫無尊嚴的憲法，難道還要寶貝到底，捨不得修改嗎？」

東吳大學政治系副教授陳方隅認為，《憲法》雖規定總統應公布法律，但須經行政院長副署，顯示副署並非形式程序，而是具有實質決定意義的權力，若立法院不滿行政院不副署，可送交憲法法庭裁判，或對卓揆提出不信任案，若不採取倒閣，某種程度即代表接受行政院的作法。