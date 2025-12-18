法界：元首不公布法律 這叫帝制

國民黨立法院黨團昨天舉行「施政不利就詐騙 政院盡傳假消息」記者會，書記長羅智強（中）、首席副書記長林沛祥（左）、副書記長許宇甄（右）出席。記者季相儒／攝影

行政院長卓榮泰不副署再修版財劃法，在野黨將發動彈劾總統和閣揆。

賴清德總統不公布財劃法，在野黨將發動彈劾。記者劉學聖／攝影

學者指出，憲法規定很清楚，行政院不副署是不應該發生、也不可以發生，少數政府用不副署的「憲政盲腸」沒收多數立委支持的法案，這是少數獨裁。律師葉慶元說，如果國家元首可自己決定什麼法律公布、什麼法律不公布，這不叫民主國家，這叫「帝制」。

國民黨主席鄭麗文昨邀不分區黨籍立委便當會，對於總預算的處理方式，鄭麗文尊重黨團決議。

國民黨文傳會主委吳宗憲說，行政院不執行立法院三讀通過的法案，把副署權拿來對抗立法院，面對嚴重的憲政危機，在野不得不與執政黨對抗。

國安會前副秘書長楊永明則表示，憲法第卅七條行政院長副署權，是過去內閣制下，行政院長制衡總統權的憲政設計，但歷經兩次修憲後，已經改成總統制，行政院長成為直選總統的執行長，此時行政院長當然無須制衡總統，副署權也就應該刪除。

楊永明說，行政院長用不副署方式沒收國會通過法律案，且立院沒有後續再審議或救濟手段，嚴重違反民主多數決原則，當時修憲過程並未料到，看似為了提升行政院長地位，副署權卻成為違反民主法治的「憲政盲腸」，少數政府用憲政盲腸不副署、沒收多數立委支持的法案，這是少數獨裁，嚴重違反民主法治。

台北大學公行系教授劉嘉薇指出，總統府秘書長潘孟安曾說「行政院不會不副署，不然會打臉總統」，過去民進黨曾考慮不副署，但是沒有做，因為知道不能做；卓揆若認為財劃法有窒礙難行的部分，可再提出來，全盤不接受、不副署就代表完全不重視多數的民意，也凸顯執政黨團隊知法玩法。

葉慶元表示，賴總統拒絕公布財劃法、卓榮泰拒絕接受立法院多數民意通過之法律，都是違憲的；清光緒皇帝頒布「欽定憲法大綱」的「君上大權」，「君上神聖尊嚴，不可侵犯」，凡法律雖經議院議決，而未奉詔命批准頒佈者，不能見諸施行，這不就是現在賴清德想的事嗎？

他指出，連一九○八年滿清的知識分子都拒絕接受這樣的憲法，滿清只能另外頒布一九一一「憲法重大信條十九條」，放棄國家元首的法律審核權，賴總統及民進黨支持者的憲政理念，還不如一一七年前的滿清知識分子。

國民黨立法院黨團書記長羅智強說，潘孟安去年曾說行政院長不副署，是在打臉賴總統，他用原句送給卓榮泰，今有毀憲亂政總統，再一個打臉總統的院長，一個叫「賴皮總統」，一個是「無賴院長」，真的是「賴賴相連到天邊」。

國民黨發言人江怡臻說，「不副署、不公布、不執行」全是賴總統一個人的操控，卓榮泰遇到「政治渣男」賴清德，還要幫這位「民主刺客」葬送台灣的民主。

