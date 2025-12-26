法神父劉一峰落腳台灣一甲子 開創非營利志業貢獻社會

劉一峰神父近年蓋了養雞場，他們用豆渣和黑水虻做為雞飼料，為的就是讓現代人能吃到健康的雞蛋；他設立的二手物流中心則是分享物盡其用的理念，而在回收場的作業都是用手工拆卸，減少空氣汙染。

在利益他人的行動中，劉一峰總能找到可以幫助更多人的方式。

玉里天主堂神父劉一峰表示，「回收場有一半以上，在那裡上班的70個人，一半以上有殘障手冊，我們是重視在社會裡面比較需要照顧的人。」

劉一峰說，他永遠記得，在25歲離開家鄉到台灣時，母親叮嚀他要依照良心過每個時刻，也因此忙碌的行程仍是劉一峰每日的生活寫照。當歲月把他的腳步放慢，他的心依舊向前，傳遞溫暖與希望。

廣告 廣告

臺灣原住民洄瀾協會副理事長林木盛認為，「他已經不是一個純粹神職人員，他也是看到玉里鎮很多小角落的一些問題，所以說他就用他能力所及，伸出他的雙手來協助我們。」

劉一峰說：「我們人在這個地球上，本來是為了過一個充滿溫暖、充滿愛的生活，如果這樣的話，人才會得到真正的幸福。」

劉一峰為環境保護努力的身影，每天在社區和鄉里間都可以看得到。他用謙虛和宗教的力量，做出對人與大地最樸實的承諾，平時多一份關懷，得到的回饋會更多。