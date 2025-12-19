法稅真改革良心救台灣(166)－台灣要落實兩公約 從平反太極門假案做起

最高法院於2007年判決太極門無罪無稅，國稅局仍持續追討捏造的稅務欠款。

律師Rachel Chiang曾罹患甲狀腺癌，透過太極門氣功鍛鍊逐漸恢復身心健康，並在掌門人洪道子博士傳授的正向能量心法中保持正向思考。她執業逾三十年，指出台灣上萬氣功及宗教團體，從未有上師因弟子贈與敬師禮遭課稅，國稅局唯獨對太極門課稅，違反憲法第7條平等原則、第13條宗教信仰自由、公政公約第18條信仰自由及宗教平等對待，並違反《經濟社會文化權利國際公約》第2條第2項不得歧視之規定。多年來，太極門師徒結合國內外學者推動法治與稅制改革，見證搜索權、羈押權回歸法官、無罪推定明文化、交互詰問制度落實，並推動稅捐稽徵法增列納稅人權利保障專章，催生納稅者保護法、稅務專業法庭，財政部亦發布多項賦稅人權解釋函令，司法院提出改善稅務審理修法草案，展現改革成效。惟行政救濟制度仍缺乏擔當，未能落實人權保障。

高中教師Joyce Lin表示，在太極門讓她將修行心得實踐於教學，從一位知識傳授者轉化為一位更具智慧與慈悲的教育者。Joyce分享太極門假案並沒有讓太極門弟子陷入仇恨，反而以更高的精神面對不義，體現了超越苦難的智慧與行動力。多年來太極門師徒同心，以文化為橋梁走向世界，推動愛與和平的理念。至今已走訪120個國家、300多個城市，參與超過10,000 場文化展演與活動，讓世界各地的人都能感受到太極門文化的深厚底蘊與柔和之美。

2014年洪博士發起「良心時代運動」，讓愛與善的力量蔓延全球。這股運動促成聯合國於2019年通過決議，將每年4月5日定為「國際良心日」，成為全球和平的重要里程碑。從事教育工作三十餘年，她深刻體會到，若要修復制度性的不義與權力的傲慢，文化與教育的力量至關重要。兩者相輔相成，是社會進步與和平永續的根基。

律師Charlotte Lee表示，近30年的太極門案件救濟過程，檢視出台灣行政、司法、立法，以及法稅制度上的重大缺失，台灣專家學者共同撰寫國際人權兩公約影子報告，以太極門案件為例，檢視國家機關於宗教信仰自由、言論自由、公正審判、遷徙自由、國家有效救濟制度、文化權、平等權等制度之缺失。

長久以來，歐洲人權法院判決與聯合國人權委員會有諸多判例，重申國家有提供司法上有效救濟的義務，台灣政府既然已將國際人權兩公約國內法化，便有義務為冤案提供有效救濟的途徑，以太極門案為例，行政機關有義務依行政程序法第117條撤銷違法稅單，法院亦有義務直接援引人權兩公約做個案判決，而立法機構亦有義務針對司法程序中再審門檻過高修法，以提供權利救濟之途徑。

這些年來，太極門師徒結合有志之士，以街頭宣講、陳情抗議、舉辦公民論壇等方式，以和平理性的方式倡議法稅改革，並推動修法以改革制度。Charlotte表示，民間的聲音，是督促政府改革的力量，期許政府落實兩公約，真正保障人民之權利。

真正的民主不僅在於制度，更需勇於修正歷史錯誤。太極門假案凸顯法律若偏離人權精神，將造成深遠傷害。唯有平反假案、落實轉型正義，去除威權餘毒，方能重建人民對法治與人權的信任。這是政治責任，也是民主成熟的象徵。台灣若能以改革態度保障弱勢與宗教信仰自由，讓國家權力回歸人權原則，必能在全球展現可信且啟發性的民主典範。