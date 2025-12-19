法稅真改革良心救台灣(166)－國際重要年會聚焦 台灣宗教自由議題與太極門案件

2025年CESNUR年會在南非舉辦，聚焦台灣宗教自由議題與太極門案件。

▲2025年CESNUR年會在南非舉辦，聚焦台灣宗教自由議題與太極門案件。

人類追求和平與尊嚴的歷程中，人權始終是普世核心價值。台灣雖已將兩公約國內法化，展現與國際接軌的決心，但徒法不足以自行。太極門未欠稅，卻於2020年遭道場預定地被強行拍賣、收歸國有，凸顯民主法治下仍殘存威權餘毒。此案已11度提交聯合國人權理事會，成為全球借鏡，國際人權專家在五大洲舉辦上百場實體及線上論壇深入探討。2025年CESNUR年會以「靈性、宗教與新興宗教運動」為題，11月14日至19日在南非開普敦舉行，28國逾200位人士參與。會議期間亦有一場聚焦「台灣宗教自由議題與太極門案件」之專題場次，由八位發表者由各面向探討太極門案件並提供建言，參與該場次之評議人，倫敦政治經濟學院榮譽教授Eileen Barker對太極門師徒堅持勇敢奮鬥，追求正義，樹立民主典範表示敬佩。

