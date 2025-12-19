法稅真改革良心救台灣(166)－將迫害化為對正義的堅持 太極門案是民主典範

Eileen Barker教授表示，太極門師徒奮鬥這麼多年，她真心希望太極門能成功。

全球公認最具權威的宗教學者倫敦政治經濟學院社會學榮譽教授Eileen Barker指出：太極門師徒已經被證明無罪，但仍被要求繳稅，雖然已經證明無罪，但拖延過程過長而無法得到救濟。她表示，這是一個非常卑劣的手法，但這個案件非常容易解決，只要改正就好。沒有任何法律理由可阻止修正(錯誤)，除了稅務機關那種固執又不講理的態度。太極門師徒已經為這件事奮鬥了這麼多年，不只是因為自己受到了不公，而是清楚知道，這對民主是對的，作為典範更是對的。她真心希望太極門能贏。

CESNUR理事長暨《寒冬》雜誌總編輯Massimo Introvigne表示，太極門案件是台灣最久、也最令人費解的人權案件之一。太極門案件並不是偶發的異常現象，而是台灣與宗教關係長期脈絡的一部分。這條脈絡從1970年代錫安山(一個五旬節派基督教團體「新約教會」)的鐵絲網檢查哨，一路延伸到太極門修行聖地的拍賣場所。太極門傳授一條心靈修行的道路。它不服務於政治，也不討好權力。1996年一場具有政治動機的掃黑行動鎖定了多個宗教與心靈團體，太極門也在其中。當時距離戒嚴解除已有近十年，但舊習難改。最高法院於2007年判決太極門無罪無稅。儘管有最終判決，國稅局仍持續追討捏造的稅務欠款。2020年甚至查封並拍賣太極門的修行土地。近三十年來，該團體一直遭受毫無根據的稅務騷擾，是另一種持續不斷的、侵蝕性的官僚式暴力。但我們也看見另一種力量：堅韌，新約教會仍然存在；太極門也仍然存在，並持續茁壯成長。兩者都將苦難化為見證，把迫害轉化為堅持。最重要的啟示就是：即使面對不公，心靈團體依然能夠存續、調適、抵抗；而當人的精神扎根於良心，就沒有那麼容易被摧毀。