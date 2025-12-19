法稅真改革良心救台灣(166)－政府不能踐踏人民追求個人心靈自由的權利

太極門師徒以和平理性的方式倡議法稅改革，民間的聲音，是督促政府改革的力量。

會計師Shelly Tu跟隨掌門人洪道子博士修習氣功至今30年。她分享氣功不僅止於身體的鍛鍊，也是通往心靈修行的途徑。她十多歲就跟隨父母親拜師入門，回顧成長過程中，練功對她的幫助體現在精神層面，例如培養專注、自信和勇氣，讓求學和求職的過程相對順利。而弟子贈與師父的敬師禮根源於認同師父的理念，願意追隨師父練氣修心，以及對師父點撥的感恩之情，其核心是傳統中的人情與倫理。這樣的習俗深植於華人社會，是文化延續的一部分。太極門敬師文化卻被台灣稅務體系汙衊成為勞務對價，扭曲為補習班的學費收入，進而遭到課稅與行政處分，甚至未獲平反。這不僅是救濟制度本身的缺陷，更是政府官員對職責的怠忽與對信仰文化的認知嚴重不足。人權遭到嚴重踐踏，國家其實正在用權力否定個人追求心靈自由或靈魂歸處的權利。

會計師Maryann Chuan指出，太極門「師徒傳承」的核心在於正法延續，拜師是心法相印的文化意義。她在修行中體悟人生更快樂圓滿，深受掌門人洪道子博士推展愛與和平的理念啟發，認知人生可有不同價值。她強調，弟子敬師禮是表達感恩的方式，屬於無對價之贈與，不僅符合民法贈與規範，依所得稅法屬免稅所得，更是尊師重道的傳統禮俗，並受《公政公約》第18條保障，屬於信仰自由的具體實踐。然台灣稅捐機關卻將敬師禮錯誤認定為補習班學費，課稅並重罰，嚴重曲解古老師徒文化，違反現行法令，侵害修行團體信仰自由。Maryann呼籲，稅捐機關應依法撤銷違法稅單，平反假案，歸還遭拍賣收歸國有之修行道場土地，還給太極門師徒清白與公道，以落實國際人權公約保障信仰自由。