法稅真改革良心救台灣(166)－濫用財稅權力的警鐘 預示社會道德衰落

12月19日為禁止國家濫用司法與稅法迫害人權國際日，對太極門及全世界遭受國家迫害的團體意義重大。

▲12月19日為禁止國家濫用司法與稅法迫害人權國際日，對太極門及全世界遭受國家迫害的團體意義重大。

義大利宗教史協會(SISR)成員、伊斯蘭文化協會秘書Davide S. Amore博士，以太極門案為例，結合十四世紀北非歷史學家兼哲學家伊本‧赫勒敦關於財稅正義與道德治理的思考進行分析。他強調，太極門與台灣當局的衝突源自於對自願贈與的誤判，將其視為應稅所得。儘管司法判決已確認這些贈與屬於個人饋贈，稅務機關仍將其視為交易，並在法律判決無罪後持續徵稅、罰款。這種持續的處罰將原本技術性爭議變成一場道德危機，行政程序被用來壓制一個心靈團體。持續的不公正稅收，實際上已妨礙了太極門推動道德和教育使命的能力。由太極門案可知，濫用財稅權力會損害基本權利，而伊本‧赫勒敦的分析則揭示了這種濫用權力預示著社會道德更深層次的衰落。

廣告 廣告

倫敦國際人權律師暨歐洲信仰自由協會主席Alessandro Amicarelli表示，作為台灣的盟友，我們曾多次揭發太極門案所受到的迫害。1996年，一位思想守舊、不思進取的檢察官以打擊稅務和反詐欺為幌子，對多個宗教組織展開大規模鎮壓，其中對太極門的鎮壓尤為殘酷。事實證明，最初對太極門的宗教詐欺和逃稅指控完全是捏造的，證據也遭蓄意竄改。儘管最高法院已作出最終無罪判決，行政當局仍拒絕改正所有過失行為。1992年度稅單至今仍未解決，國稅局持續開立不合法的稅單。最終，太極門的聖地被拍賣失敗之後，遭收歸國有，此舉不僅無視所有法院的判決，也無視基本人權。太極門掌門人洪道子博士的遷徙自由和國際和平的使命也因而受到嚴重限制。

這些事實已被公民社會記錄在案，並已受到聯合國及其他國際組織的譴責，台灣雖非聯合國成員，但已將聯合國兩項人權公約納入國內法，我們認為，台灣需要將這些原則付諸實踐。太極門所面臨的困境如今體現在一項提議中：將案件開始之日12月19日，定為禁止國家濫用司法與稅法迫害人權國際日。這對太極門以及全世界所有遭受國家迫害的團體意義重大。我們將團結，繼續為洪博士、弟子以及太極門爭取正義和尊嚴。