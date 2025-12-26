法稅真改革良心救台灣(167)－假案真辦民泣血 犧牲人權包庇迫害者 無辜者陷司法地獄

2021年凱道大遊行，公布真相大爆料影片—台灣稅務員史越生的良心懺悔，揭開太極門遭迫害內幕。

臺灣財經刑法研究學會理事長陳志龍以書面與談表示，太極門案發生於1996年台灣首次民選總統後，發動的整肅案件，係為了政治目的，並沒有任何的事實、證據為基礎；全然屬無中生有，「羅織入罪」的「假刑案」、「羅織入稅」的「假稅案」。台灣的人權就是要「追求真相」，要給善良的人，予以人權的保障；而非「包庇迫害人權」的人。

真理大學法律系所教授吳景欽指出，太極門案是台灣司法跟稅法的「照妖鏡」，與日本袴田案都暴露司法與國家賠償制度的巨大黑洞。冤案一旦發生，翻案漫長艱辛，最終的國賠卻廉價到令人難以接受。太極門案刑事確定無罪，卻仍遭稅務糾纏，形成雙重處罰，反映台灣司法、稅法制度缺乏一致性與自我糾錯能力。冤案不能只靠金錢補償，更需制度改革，才不讓無辜者陷入無盡的煎熬。

德國歐斯納布魯克大學駐台教授連福隆指出，台灣司法對冤案常顯得冷漠，使許多無辜者深陷制度黑洞，甚至淪落「司法地獄」。然而在這樣的環境中，太極門師徒仍以和平、堅忍與信念，守住人性尊嚴，在黑暗中點亮光芒。太極門及其參與的法稅改革運動，已成為受冤者的重要人權平台，象徵台灣仍有能力在困境中重建公義。

淡江大學教授張家麟表示，太極門跟其他宗教的平等權要一樣，其他宗教信徒供養師父是免稅，獨獨太極門1992年(81年度)還要課稅，2020年還把太極門苗栗的財產土地都拍賣了，凸顯台灣人權上的欠缺。

尊重生命全民運動大聯盟執行長蔣玉華表示，以太極門苦難經歷，可以檢驗台灣實踐民主與保障人權的狀態。太極門案雖經司法還予清白，但國稅局與行政執行署仍違法拍賣土地。她提醒，台灣應警覺政府擴權，愛我們的國家，就是讓它的民主不變質。