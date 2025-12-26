法稅真改革良心救台灣(167)－假案真辦30年 太極門假案揭台灣人權黑洞

2020年凱道反造假大遊行，夜幕民眾持續表達訴求，呼籲政府平反假案。

《世界人權宣言》開宗明義提到：「人人生而自由，在尊嚴與權利上一律平等。他們賦有理性與良心，應以兄弟關係的精神相對待。」2025年12月10日聯合國人權日，由聯合國NGO世界公民總會、聯合國NGO世界公民總會台灣總會、太極門氣功養生學會等近30個民團，於臺灣大學應用力學館國際會議廳，舉辦「以人權為本 重建法稅正義—以太極門人權案件為例」研討會，聚焦台灣行政與司法落差下的人權實踐現況。

研討會特別播放聯合國秘書長古特雷斯於2025年人權日致詞，《世界人權宣言》是全球社會的基石；人權—公民權利、政治權利、經濟權利、社會權利、文化權利，不可剝奪、不可分割、相互依存，但近年來公民空間萎縮、侵權加劇，顯示對人權與人類苦難的漠視。他呼籲為了所有人的尊嚴與自由，大家團結起來保護所有人的權利。

