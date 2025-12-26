法稅真改革良心救台灣(167)－總統重申人權立國 公務員要以民為本

聯合國人權日研討會聚焦「以人權為本 重建法稅正義」，專家學者紛紛建言。

中興大學法律專業學院名譽教授李惠宗分析，回顧人權歷史，1689年英國國會提出重要的《權利法案》，要求國王未經法律許可，不可以動到人民財產跟人身自由，發展出罪刑法定主義與租稅法定主義。我們的人權觀念落後西方三百年。法治國家不是要求人民守法，是要求國家要守法。以太極門案為例，現在行政法院錯誤的判決變成一個加害者。從審理過程來看，81年度的稅案非常草率就確定了，如果能夠平反，台灣在人權指標上可以獲得很大的加分作用。

太極門案義務辯護律師蔣瑞琴表示，太極門案國稅局已將其他年度稅單都更正為零，81年度竟然還違法執行，這樣難道不是違反平等原則與一致性處理嗎？依照租稅法定主義，政府應依法課稅，人民依法繳稅，國稅局近30年來就違法課稅，還違法強制執行，更有欠錢不還，或是本來應該要退還給人民的金額，竟拿去抵繳無中生有的稅款，種種的違法，行政機關至今都沒有負到任何賠償責任，也沒有道歉，明顯欺壓人民，傷害國家法治。

法稅改革聯盟發起人暨仲裁人陳逸南提到，民國85年底，法務部厲行「全國掃黑行動方案」，由於侯寬仁檢察官的濫權起訴，加上調查局人員提供偽證，造成「太極門刑事錯案」，又由檢察官的不實的起訴書衍生了「太極門稅務錯案」，後者迄今仍未完全平反。他呼應賴總統於12月6日重申人權立國信念，喊話賴總統解決已在聯合國人權理事會被提11次的太極門假案。

太極門案義務辯護律師蔡富强直指，依法、依事實、依最高行政法院(民國)107年判字第422號判決，太極門是氣功武術修行門派，根本不是補習班，所有官方證據皆證明中區國稅局對太極門之課稅處分自始錯誤違法，然中區國稅局在承認太極門不是補習班後，卻一再以受既判力拘束為由，拒絕變更或撤銷課稅處分，甚至以違法稅單強制執行拍賣太極門修行聖地！政府應本於職責、本於愛民之心，督促相關單位撤銷違法稅單，歸還太極門修行道場土地。

前新北市記帳士公會理事長蔡維杰表示，多年接觸國稅局的經驗，台灣公務員多數都很優秀，當要講出真心話要推翻過去錯誤的行為，顧慮非常的多。公務員「依法行政」除了法律規定之外，當有考績壓力、獎金誘惑時，就以長官的說「法」行政。賴清德總統近日公開表示，要調查真相，還原歷史，讓受難者能夠獲得平反。呼籲：賴總統應該要就太極門假案及其他受法稅迫害的冤屈者，馬上還原真相、恢復清白。