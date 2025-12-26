法稅真改革良心救台灣(167)－良心行良政 以透明與誠信為基礎

聯合國人權日研討會在臺灣大學應力館國際會議廳舉行，民眾爆滿座無虛席。

聯合國NGO世界公民總會主席瑞內•瓦德羅博士開幕致詞表示，我長期注意台灣政府中仍存在的官僚問題，迫害太極門長達近三十年的發展結果，即使所有證據顯示，及各界學者均指出政府官僚體制導致的錯誤，但卻未能看見政府有面對錯誤的勇氣，反而讓迫害持續，令人遺憾！

太極門掌門人暨聯合國NGO世界公民總會副主席洪道子博士致詞表示，人人都有自由選擇其歸屬與覺醒之道的權利，這是人權的核心價值所在，國際人權《兩公約》中亦有規範，以為維護。並指出太極門人權迫害案件受到國際社會的矚目與關切，人權組織已十一度提交到聯合國人權理事會，成為國際上法治與人權的重要指標案例。「太極門師徒守護真理，捍衛真相，堅持正義與平反錯假，是對國家的愛，更是對世界人權的一份良心和責任。」呼籲：良心行良政，良政必須以透明與誠信為基礎，誠實面對過往的錯誤，勇於改正，才能取信造福於民。