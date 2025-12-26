法稅真改革良心救台灣(167)－難逃戒嚴枷鎖 官官相護強奪人民財產

聯合國人權日研討會聚焦「以人權為本 重建法稅正義」，廣納各界專家學者建言。

前法官、真理大學財經學院法律學系副教授林燦都從憲法角度分析太極門案，指出太極門為修行門派，敬師禮在法律上屬「贈與」，本為免稅所得。但政府無視太極門氣功養生學會成立以來均無須繳稅的事實，錯誤地將其認定為補習班而強行課稅，違反憲法「平等原則」。儘管最高法院已判決敬師禮無須課稅，但政府機關至今拒絕承認錯誤，救濟制度因再審時效限制而形同失靈。

東吳大學法學院教授陳清秀研究：太極門稅案，已經超過法定徵收期間，不能課稅！結果行政執行署說這個是國稅局的事情，還是要強制執行……。太極門面臨的問題代表台灣社會、法律制度不講道理，明明大家都知道有冤屈，明明有救濟管道，政府機關卻互相踢皮球、怠乎職守不作為。

前高雄國稅局簡任稽核黃坤光研究指出，稅捐機關對太極門以「栽贓枉法」之「畫餅收入」，強徵「抄家滅門」的「莫須有」所得稅，以虛擬收入課稅，顯然違反經濟學及所得稅法。違法課稅處分依行政程序法第111條都自始無效，應依同法第117條由原處分機關或其上級機關撤銷。太極門案早經最高法院判決無罪、無稅、無違反稅捐稽徵法，且由監察院糾舉。但民國81年(1992年)度違法課稅仍被執行，被糾舉人安然無事，顯示法律效力黑白逆行，恐觸犯刑法第129條違法徵收罪，附連帶賠償。

前立法委員/會計師羅淑蕾表示，真相無法抹滅，太極門是一個文化宗教武術團體，當然不要課稅。太極門案件三十年了，侯寬仁辦假案的人升官了，稅務員也升官了。代表只要不擇手段去辦，就可以升官。甚至監察院調查侯寬仁有違法，也糾正國稅局違法，結果都無效。唯一能夠解決的，就是訂立一套機制處理這些基層人員的違法。