法稅真改革良心救台灣(168)－兩公約行不行 人權成績單隱藏的戒嚴枷鎖

聯合國人權日研討會在臺灣大學應力館國際會議廳舉行，民眾爆滿座無虛席。

2025年世界人權日典禮上，賴清德總統重申台灣是以人權立國的國家，並表示：未來政府會朝「調查真相，還原歷史」、「保存記憶，向內扎根」及「恢復受難者的清白與尊嚴」三個方向持續努力。強調民主是台灣唯一的方向，也會堅守和平、人權與法治價值。

台灣自2009年將《公民與政治權利國際公約》與《經濟社會文化權利國際公約》納入國內法，2026年國家人權報告將第四次接受國際審查，台灣人權與國際水準究竟存在多大差距？ 2025年12月10日所舉辦的「以人權為本 重建法稅正義—以太極門人權案件為例」研討會，各界專家學者從憲法、兩公約等檢視太極門假案，侵害人權沒有追訴時效的限制。

當天新興宗教研究中心（CESNUR）與人權無國界組織（HRWF）共同舉行「太極門人權案件邁入第 30 年」線上研討會，義大利社會學家、CESNUR執行主任暨《寒冬》雜誌總編輯馬西莫•英特羅維吉（Massimo Introvigne）表示，研討會不僅是為了紀念「人權日」所象徵的尊嚴與自由，同時為了太極門案件即將邁入第三十年，太極門師父與弟子們把不公轉化為啟發，把承受轉化為光耀尊嚴的行動。他們的見證、象徵，以及不懈的和平抗議，已成為一場以良知為核心的文化展演，跨越國界，與世界各地的人權捍衛者產生深刻共鳴。

