法稅真改革良心救台灣(168)－太極門假案違背《世界人權宣言》 國內外專家學者聲援

呼應聯合國人權日，CESNUR與HRWF共同舉行「太極門人權案件邁入第 30 年」線上研討會。

馬西莫・英特羅維吉(Massimo Introvigne)強調太極門案的歷程是一個罕見的例子，展現了苦難如何被轉化為深刻的意義。他們的抗爭具有節奏性、象徵性與情感性：擊鼓的聲響、世界之愛和平鐘的迴響，以及弟子們拒絕絕望的靜默力量。這樣的堅持，不僅是一場法律上的奮鬥，更是一種韌性的儀式，激勵他人去想像：原來正義也可以如此美麗。

匈牙利藝術學院藝術理論與方法研究所研究員、CESNUR副主任馬克・內梅斯（Márk Nemes）強調，修行空間對於一個心靈共同體的身份至關重要，它不僅是韌性的象徵，也是凝聚的旗幟；每一個心靈團體都有權指定自己的聖地，而太極門的修行聖地本應被保留下來，不受世俗權力的干預。他強調，此案不只是財產問題，更是剝奪了一個共同體打造精神家園的權利。

荷蘭Gerard Noodt宗教或信仰自由基金會主席漢斯・努特（Hans Noot）強調，真正的正義不僅是無罪判決，更包括落實判決後的作為：歸還被沒收的財產、撤銷不當的課稅處分，以及建立防止未來濫權的制度。若沒有財產的安全保障，任何團體都無法自由組織、實踐其信仰，或維持基本生計。

人權無國界組織共同創辦人暨主任威利・福泰（Willy Fautré）認為，歧視性課稅實質上是一種「受社會默許的迫害手段」，破壞了法律面前的平等。太極門案件歷經近三十年仍未獲得平反，台灣至少應給予正式的公開道歉。

義大利學者兼記者、《Bitter Winter》主任馬可・萊斯賓蒂（Marco Respinti）表示，太極門選擇以忍耐、仁慈與善行回應不義；三十年的苦難，太極門將其轉化為三十年對人類自由奉獻的行動，展現出韌性與道德的清晰立場。太極門拒絕以惡報惡，是對不義極為罕見且值得效法的回應，顯示真正的正義不在於報復，而在於良知與善意奉獻。