法稅真改革良心救台灣(168)－【新聞透視】全球關切搶救珍貴文化

▲2016年太極門師徒前往歐洲文化交流，讓國旗在葡萄牙飄揚。

太極門氣功養生學會自民國55年成立以來，掌門人收受之敬師禮皆用之於弟子、用之於國家社會、用之於推動愛與良心，促進世界和平文化。雖遭橫逆，太極門師徒仍秉持習武修行者濟世助人及傳揚文化之心，參與國內外上萬場的文化交流，八度參與雙十國慶、六度參與四海同心晚會演出，且以傳愛渡人為宗旨，前往全球進行文化交流及國民外交，至114年8月已走訪120國，深獲國際各界肯定，被譽為國際和平親善大使。更成功促使聯合國訂定每年4月5日為「國際良心日」、7月12日為「國際希望日」。此外，掌門人自114年4月1日呼籲全球支持推廣透明與誠信的理念，主張從各國基本的司法與稅制，到國際間的經濟活動，都必須秉持誠信原則，以良心為規，才能增進制度效能，國富民強的願景，保障人權的立意才得以落實。截至同年12月1日，已有多國駐聯合國大使、駐美大使、前元首、政府官員及諾貝爾和平獎得主等支持透明與誠信的理念，涵蓋來自149個國家具影響力的各界領袖及民眾參與連署。

回顧92年8月17日時任立法委員鄭逢時表示：「我們政府更應該來鼓勵文化的傳承，就是文化不能斷，文化一斷，根就斷了。我們民族的脈絡不能斷，所以我想太極門能夠做這樣的事情，是文化的傳承。」近四年來我國文化部、外交部的預算逐年攀升，從110年文化、外交所提列的預算合計為485.76億元，到113年增加為609.66億元（文化部298.25億元、外交部311.41億元），預算增加幅度相當於26%。而太極門師徒自力自費已走訪世界120國，完全沒有接受政府任何分文補助。