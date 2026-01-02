法稅真改革良心救台灣(168)－既判力無限上綱？ 行政程序法第117條是解方

凱道大遊行呼籲政府重視人權，連孩子也走上街頭搶救未來。

中正大學財經法律學系特聘教授黃俊杰研究：太極門案刑事判決已確定敬師禮屬贈與性質，行政院跨部會調查亦有7,401份申明書佐證，均屬新事證，但81年度確定判決未予考量。國稅局在部分年度認定所得為零，卻在81年度認定為補習班並維持課稅，與司法判斷互不一致。此矛盾已對納稅者基本權利造成侵害，呼籲重新檢討既判力在稅捐案件中的適用範圍，以確保實質正義與憲法人權保障。

台北律師公會人權委員會委員黃帝穎律師表示：民國81年的課稅處分，因稅務機關對前後共五年性質相同的所得皆認定為贈與免稅，唯獨對該年課稅，此舉已明顯違反了源自憲法平等原則的「行政自我拘束原則」，屬違法行政處分。稅務機關應當依據《行政程序法》第117條賦予的自我反省機制，主動撤銷過去的違法處分，徹底反省並更正錯誤，才能建構更好的自由法治環境。

輔仁大學法律學系教授暨法律學院院長吳志光：行政程序法第117條本意在糾正行政機關的違法處分，卻被限縮為行政機關的職權，不承認人民得以主張請求權，加上既判力常被無限上綱，使第117條形同空文。太極門案是典型違反平等原則的案例，「一樣的納稅義務人，一樣的課稅事實」，僅81年度有爭議。依第117條請求撤銷違法課稅處分，不僅合法，更是維護法治與人權的必要途徑。

輔仁大學兼任教授黃錦堂表示，解決太極門案有二個途徑：一是主張這個行政處分應該是無效的；二是行政程序法第117條撤銷，問題在於事務官的執見和態度，纏鬥這麼久就表示有冤屈，高階事務官如國稅局局長、賦稅署高階事務官應該好好研究案件。尤其，政務官更應該被苛責，不夠悲天憫人，不能夠苦民所苦。太極門這麼堅定的主張，師父帶領弟子做出那麼多的貢獻，對整個社會是一股正面清流，應該好好珍惜，想辦法解決。