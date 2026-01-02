法稅真改革良心救台灣(168)－法官痛心：法治國不容許不公不義的判決

聯合國人權日研討會聚焦「以人權為本重建法稅正義」，各界專家學者紛紛建言。

前臺灣高等法院法官兼庭長兼任審判發言人溫耀源表示，在法治國家，不容許不公不義的判決存在，然而，台灣太極門案中，同樣是弟子給師父的「敬師禮」贈與，在多數年度被認定為免稅，唯獨81年度被認定須課稅，違背了公平正義，違背了憲法，違背了很多保障。政府不僅未積極解決問題，甚至以強制執行的方式將太極門修行聖地收歸國有，實為「最糟糕的示範」。

中正大學財經法律學系兼任教授林文舟表示，國家依法行政是最重要的，如果行政機關處分違法，應該是勇於糾錯，才是國家存在的目的；不該以「法的安定性」為藉口，一路錯到底。林文舟建議，即使判決確定，政府行政機關還是可以依第117條撤銷原處分。

前臺灣高等法院臺中分院法官兼庭長袁從楨律師分析：太極門81年度稅案的判決有兩個問題：程序違法與實體違法。所得稅法第83條之一，間接推計課稅的前提是：要有明顯逃漏稅嫌疑，更重要的是報請財政部核准，但在太極門案都沒有。當時賦稅署副署長許春安都說，是稅務機關錯了，缺少這個環節，而且不能補正，就應該認輸。他建議：政府可以主動依行政程序法第117條撤銷。

前臺灣基隆地方法院庭長陳志祥律師認為，太極門案是一個很重要的人權案件。既然是國家的錯誤，就是要改掉，用行政程序法的第117條去把它撤銷，這是最好、最快做得到的方法。