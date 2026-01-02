法稅真改革良心救台灣(168)－落實兩公約平反假案 尊重人權的民主典範

法稅改革志工在監察院控訴，違反兩公約的行政暴力和戰爭一樣可怕。

▲法稅改革志工在監察院控訴，違反兩公約的行政暴力和戰爭一樣可怕。

會計師王明懿指出，太極門假案乃因行政機關違誤導致，台灣既然已將國際人權兩公約內國法化，政府各部門有「政治責任」與「法律義務｣，提供有效救濟。即使是確定判決，行政機關仍有義務依《行政程序法》第117條自行撤銷違法稅單；法院也有義務直接援引兩公約給予有效救濟；而立法機構也有義務針對司法程序中再審之阻礙，儘速修法以提供權利救濟之途徑。

會計師莊美慧表示，聯合國人權事務委員會第22號一般性意見指出，內在信仰自由為絕對權利，外在實踐須以法律為依據。太極門是古老氣功武術修行門派，屬於公政公約第18條宗教或信仰團體之範疇。太極門案中，國稅局未查證即課稅並重罰，甚至拍賣道場預定地，違反公政公約保障的宗教信仰自由，破壞修行團體的正常運作，與國際人權標準明顯背道而馳。

廣告 廣告

前檢察官黃靖珣律師表示，近三十年來太極門師徒為自始遭錯誤認定所得性質之稅單疲於奔命，依然未獲有效救濟，違反公政公約第2條第3項與第31號一般意見書所保障有效救濟之基本人權，成為台灣政府侵害思想、信仰自由之指標案例。

2025年聯合國人權日，也是台灣《兩公約施行法》生效的第16周年。兩公約不只是象徵性的承諾，更是國家必須履行的義務。真正的法治在於「國家守法」、在於保障人民的尊嚴、自由與財產權，而非以重典加重刑罰，或程序瑕疵要求人民承擔不義後果。呼籲政府正視法稅與人權問題，儘速落實轉型正義、修補制度漏洞，讓公權力回到法治軌道，讓人民真正感受到國家保障，不讓人權悲劇在台灣重演。