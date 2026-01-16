法稅真改革 良心救台灣(169)－從土地正義到全球永續 良心與愛是拯救世界的良方

多位嘉賓參與「環境vs永續」論壇並發表觀點。

「1219密室逃脫—走過後威權30年 看見天光」特展同時也呼應聯合國永續發展目標（SDGs），舉辦多場永續論壇，探討全球亟需解決的議題，喚醒大眾對環境、健康、心理健康、人權、正義與全人教育的認知與良心，期許台灣與世界能攜手邁向永續。

率先登場的「環境vs永續」論壇，邀請荒野保護協會秘書長暨台灣米食推廣協會理事長林金保、國家特殊災害防救專家顧問劉明哲博士等專家進行專題分享，前南投縣長彭百顯、德國歐斯納布魯克大學教授連福隆、前立委陳曼麗、太平洋日報社長張寶樂、中華三創菁英協會理事長羅台生、新北市議員黃淑君、世界環境教科文基金會董事長溫燕嬌及永續長王駿瑋等多位貴賓蒞臨。

現場播放影片《改變世界的關鍵》指出，當今世界正面臨地緣政治衝突、氣候變遷、經濟衰退、科技犯罪、疫情、人口老化、生物多樣性威脅、糧食與人道危機、詐騙與汙染等多重挑戰。太極門掌門人暨良心時代運動發起人洪道子博士強調，良心與愛是拯救世界的良方，良心是內心的指南針，能引領人們找到解決問題的根源與力量。

林金保指出，台灣土地正面臨「農地消亡、山坡地失守、稅制失靈」三大危機，呼籲改革土地政策，確保農地農用、以生態服務取代短利、建立農地銀行、以稅賦減免支持友善耕作等，守護糧食安全與生態平衡。他強調，土地正義是全民生存與世代承諾，農地應生產糧食，山林應涵養水源，唯有如此，才能守護台灣的根基與未來。

劉明哲以3個真實案例，探討「現在進行式」的人權困局；包含教師職場霸凌悲劇、軍中冤案以及持續30年的太極門1219人權迫害案。他提出三把解開人權困境密室的鑰匙：一、良心與信念，勇敢擊破抹黑；二、科學證據與程序正義，拒絕未審先判；三、團結與勇氣，堅持真理才能展現光明。他祈願台灣走向尊重人權、永續和平之路，讓錯誤得以糾正，無辜獲得平反；維護人權，彰顯公義——台灣才能永續，世界才能和平。

多位與會嘉賓也分享觀點：彭百顯認為太極門案考驗社會良知；連福隆讚許太極門30年不放棄是真正的永續精神；陳曼麗肯定太極門在國際永續與公民參與上的努力；張寶樂指出苦難是磨練的契機；羅台生強調太極門對文化傳播與良知喚醒的貢獻；王駿瑋感佩太極門持續為公益發聲；黃淑君鼓勵年輕人透過創新方式讓更多人了解真相，避免再有下一個太極門事件發生。

三位來自美國的遊客覺得「密室逃脫」的設計很精彩，玩得開心之餘，也對太極門這30年來遭受國家機器的蹂躪，感到不可思議！