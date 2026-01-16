法稅真改革 良心救台灣(169)－從良心建築到文化正義 青年世代力求實踐真永續

（左圖）角色扮演區揭露抹黑機制，象徵案件中白被說成黑、真相被扭曲的過程。



（右圖）華山「1219密室逃脫」活動吸引民眾熱情參與。

「環境vs永續」論壇中，來自營造、設計、文資及環境政策領域的五位青年代表，透過自身專業與生活體悟，分享「良心」如何實現環境永續與社會正義。

營造工務經理呂浩楷分享在工地挖掘時發現大量垃圾，面臨清理成本，體悟永續關鍵在於「良心」的抉擇。如同太極門案，唯有官員用良心選擇，才能讓法稅制度踏上全新的永續未來。

營造公司成本控制高專廖依依以烏克麗麗彈唱《路過人間》，呼應太極門1219事件走過後威權30年心境，並以建築大師作品演進為例，指出設計若缺乏社會貢獻與良心，便會失去意義。

景觀設計經理洪辰瑜分享整建老舊遊客中心的挑戰，從海岸「先驅植物」的堅毅精神獲得啟發，勇敢面對考驗。就像太極門師徒堅守人權的信念，促成《納稅者權利保護法》立法。

文化資產工作者王雅萱探討不義遺址保存意義，分析威權時期與解嚴後制度性迫害的異同，並以太極門瑞士山莊遭查封成廢墟為例，見證制度對人格與文化的摧毀。

哥倫比亞大學環境科學與政策碩士吳懿庭分享她從大自然學習到愛、生命與智慧，認為氣候變遷源於人類不珍視生命。如同植物向光生長，人類應順著良心走，找回公平正義永遠不嫌晚。

中華三創菁英協會理事長羅台生強調「道法自然」，良心選擇與平衡之道，而法治是產生希望的關鍵。他認為太極門案「太不應該」，盼早日平反。

法國電視媒體經濟調查記者Paul Moreira受現場人潮吸引前來觀展，讚賞華山密室逃脫特展創意十足，設計巧妙聰明，極具吸引力。他表示，用遊戲化答題及輸贏機制呈現是一個很好的方式，去揭露當權者利用稅收侵犯人權的醜聞，讓非常複雜的經濟議題容易讓大眾感興趣。