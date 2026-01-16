法稅真改革 良心救台灣(169)－從醫療保健到司法正義 專家呼籲政府兌現人權立國承諾

「健康 vs 永續」分享會上，與會貴賓與分享人合影。

▲「健康 vs 永續」分享會上，與會貴賓與分享人合影。

系列活動之一「健康 vs 永續」分享會，台大醫學院護理系教授胡文郁、華碩技術長吳欽智、前台大法學院教授暨副院長邱榮舉、前新北市三貂角文化發展協會常務理事林顯昌等多位貴賓特來參與活動。

邱榮舉肯定太極門長年在國內外的正向影響，痛陳政治打壓，要求政府與政黨領袖以良心、良知、良能立即平反冤錯假案，推動司法改革，讓台灣以愛與和平永續前行。

胡文郁從安寧與腫瘤照護出發，強調身、心、社會、靈性之平衡，主張先自我照顧與覺察，再以慈悲療癒他人，期盼太極門引領全人健康。

吳欽智以個人節能行動呼應氣候危機，讚嘆民間志工長年對司法與稅制不公的抗爭，祈願全民團結、世界無戰爭。

林顯昌表示，參與活動後內心有所感觸，知道太極門很用心在司法人權這一塊，花了很多心血，也希望政府能夠聽得到，能夠有所改進。

眼科醫師楊健一以臨床案例強調「以良心行醫」，呼籲全民從自身做起，守護健康、良心、人權，以落實聯合國永續的精神。

住院醫師陸昱安分享在高壓醫療環境中，以太極門氣功為「船錨」，透過「練氣、練心」及「用心、用功、用忍、用和」穩定精氣神、改善失眠，達到身心平衡。

專業脊椎整復師范忠志認為，真正的健康來自日常習慣的累積，習慣則源於內心，唯有透過內觀，改變內在選擇，身體與健康才能真正改變。

癌症篩檢個案管理師徐靜玫強調五大癌症免費篩檢與早期發現的重要，提醒情緒管理與心靈修養影響健康，以30年練功經驗見證身心轉化，並以「真心真情、寬恕包容」面對壓力。

產品安全監督與法規亞太區總監暨台灣杜邦永續發展委員會主席鄭允豪分享其企業在永續發展中的實踐，強調職場健康與安全是核心價值與勞工基本人權。他也探討AI帶來的能源挑戰，呼籲必須共同透過產品生命週期評估，仔細討論並承擔AI發展可能帶來的長期風險。

醫學中心內分泌科主治醫師黃莉棋提醒「三高一胖」危害，藥物僅是治療一部分，生活習慣改變更關鍵；並比擬1219人權迫害如慢性病般潛移默化，須及早正視與修正，社會方能走向健康。

牙醫師陳一萱表示為了應對高壓工作，她透過練太極門氣功紓緩情緒與壓力。針對國稅局以假案違法課稅，強奪太極門修行聖地，嚴重侵害師徒的自由權、財產權和人格權，她呼籲賴總統實現人權承諾，平反太極門假案，讓人民看到政府堅守法治價值。

學生郭均成參與密室逃脫活動後，印象最深刻的是要去申訴時，官方用各種理由讓當事人無法繼續上訴，就像關在小黑屋一樣，看不見未來。希望政府能提供一個申訴的管道，或透過司法上訴的可能性，讓當事人討回公平正義。