法稅真改革 良心救台灣(169)－法學教授力挺太極門 解密人權黑洞 看見天光

（左圖）2025年12月13日華山「1219密室逃脫—走過後威權30年 看見天光」特展登場。



（右圖）展場密室透過打怪讓「恐龍法官」、「龍蝦稅官」無所遁形。

▲（左圖）2025年12月13日華山「1219密室逃脫—走過後威權30年 看見天光」特展登場。



（右圖）展場密室透過打怪讓「恐龍法官」、「龍蝦稅官」無所遁形。

臺灣財經刑法研究學會理事長陳志龍引用賴清德總統在2025年聯合國人權日提出的三大重點：一、調查真相，還原歷史；二、保存記憶，向內扎根；三、恢復受難者的清白跟尊嚴。陳志龍表示，台灣解嚴之後，仍然有一小群人在破壞人權，經過30多年沒有改變，太極門1219 假案就是其中案例。真相只有一個，不應該有真假混淆不清的情況。此次展覽透過找出破壞人權的藏鏡人遊戲，讓大家深切體會、覺醒，產生真正的改變。他呼籲大家不要做人權的陌生人，而是一起來投入改變，讓假案能夠平反，台灣回復到真正的人權燈塔。

廣告 廣告

真理大學法律系主任吳景欽表示， 30年，這不僅是一個數字，「正義沒有打折的問題，只有『有』或『沒有』的問題。」吳景欽指出，太極門案如同一面照妖鏡，映照出司法與稅法的問題，透過這個案件的奮鬥過程，能促進稅法與司法制度改革，透過這樣的活動實際參與，讓學生比較有興趣參與，是一個很好的法治教育。

法稅改革聯盟發起人暨仲裁人陳逸南認為，這個活動是一場非常重要的人權社會教育。太極門人權事件，這30年是典型的假案真辦。台灣的是非，真的已經搞不清楚了。他建議國會議員應該多關心這些問題，像是濫權起訴、濫權課稅，這些法律都應該好好修。

主辦單位表示，全台首次將法稅議題集結了年輕人喜歡的密室逃脫、AR擴增實境、實境解謎、良心扭蛋等穿越與通關遊戲，來了解台灣真實的法稅制度與人權現況，期盼為台灣的法稅教育埋下希望的種子，協助台灣改革司法與稅法的積習與弊端。