法稅真改革 良心救台灣(169)－華山1219密室 實境解謎揭法稅黑洞

▲「1219密室逃脫—走過後威權30年 看見天光」特展，人潮踴躍。

由臺灣財經刑法研究學會主辦的「1219密室逃脫—走過後威權30年 看見天光」特展，2025年12月13日至21日在華山1914文化創意產業園區隆重登場。展覽結合了時下最流行的密室逃脫、實境解謎及AR擴增實境等互動式沉浸體驗，帶領民眾在遊戲中穿越歷史，透過認識太極門1219事件，了解到人權與永續跟每個人息息相關，並學習如何守護自身權益，勇敢為他人發聲。

展覽呈現太極門師徒歷經公權力迫害的過程。不管是「萬年稅單區」呈現的抹黑造假稅單，或是在平反過程中，致力推動「賦稅人權」，並促成了《納稅者權利保護法》於2016年公布，納稅者意識覺醒，讓「恐龍法官」、「龍蝦稅官」無所遁形，也讓該案成為台灣人權的重要指標。最後的通關密碼，是幫助隱身在法稅黑洞的藏鏡人找到良心，才能改變現狀，創造未來希望。

