法稅真改革 良心救台灣(170)－承認歷史錯誤 良心行政國富民安

（左圖）「1219密室逃脫——走過後威權30年 看見天光」展覽現場解說。



（右圖）座談會後，與會來賓於華山1914文化創意產業園區中7A館外合影。

太極門掌門人洪道子博士致詞指出，人權天賦，天道無私，人人有自由選擇其歸屬與覺醒之道的權利，不應被以任何形式剝奪或破壞，包括來自國家公權力的侵害，這正是人權的核心價值所在。「良心與誠實」是人類內心面對自己以及所有人事物的一盞明燈，無論個人或公權力，點亮心燈才能走向光明、看見天光，良心行政才能民安國富。

臺灣財經刑法研究學會理事長陳志龍教授以嚴謹的法學構成要件、邏輯與法社會學觀點，理性分析太極門案，指出該案是後威權時代殘存的威權幽靈所造成的政府迫害行為，屬明知故意、無中生有的假案整肅。他強調，從事實、證據與相關行為人脈絡觀察，近30年來案件處處皆是造假，嚴重侵蝕台灣法治與人權，猶如法治的病毒與癌細胞。

前台灣駐法大使呂慶龍指出，在追求國家永續的過程中，司法公平與自由的維護仍是當前需要努力的。他以太極門案為例，呼籲相關單位應展現理性，錯了就去面對，並引述法國總統馬克宏公開承認政策錯誤的勇氣，期許台灣社會精英與領導者能持續為公義努力，追求良心價值，更付諸行動。

淡江大學教授張家麟引用英國哲學家霍布斯（Thomas Hobbes）的「李維坦」概念，形容國家權力若失去良心，往往成為傷害人民的工具。社會應以太極門案作為反省的鏡子，喚醒集體良知，並肯定太極門長期堅守良心、廣結善緣的努力，表達對其追求公道行動的支持。

德國歐斯納布魯克大學駐台教授/法稅改革聯盟發起人連福隆表示，在太極門身上看到大愛與希望，自己受難，卻不斷地去關心稅災戶，絕對不會屈服，這才是永續發展真正的概念。

尊重生命全民運動大聯盟執行長蔣玉華強調必須維護言論、良心、宗教自由，這些是世界人權宣言的重點，才有永續發展的可能，並期盼太極門早日獲得應有的正義。

實踐大學教授蔡政安指出，太極門案發生於1996年，是典型的人權案件，但轉型正義條例卻未適用於1992年後的人權案件，暴露後威權體制的遺毒。他主張修法，平反太極門案。

國家特殊災害防救專家顧問劉明哲認為，人權侵害如同災害，若制度風險未在「減災」階段被正視，終將釀成長期傷害。他指出，媒體抹黑、濫權羈押、冗長司法與萬年不死假稅單是四大侵犯人權密室，唯有落實行政程序法、改革稅制與引入良心審判，才能解鎖密室黑箱，實現人權、正義與永續。