法稅真改革 良心救台灣(170)－終結虛擬稅單 讓台灣人權看見天光

【人權VS永續】論壇青年代表共同呼籲落實法稅正義，讓人權成為永續發展的根基。

▲【人權VS永續】論壇青年代表共同呼籲落實法稅正義，讓人權成為永續發展的根基。

律師蘇榕芝指出，永續不僅是減碳，更包含和平、正義與健全制度。台灣雖將兩公約國內法化，但在太極門稅務案件中，仍可見行政與司法救濟失靈，違反人權保障原則。

記帳士江家昌認為，台灣稅制首要問題在於難免「殺雞取卵」，課稅應先保障基本生活與企業生存空間。他呼籲強化稅務法官專業、鼓勵稅務員依法撤銷違法稅單，讓法稅制度真正保障人權。

新北市國中教師趙子含分享在太極門修行所培養的良心與關懷精神，成為她穩定教學的重要支撐。太極門案30年未解，凸顯制度失衡與人權受損。

廣告 廣告

法律系學生王鈺然指出，稅法與人民生活及人權保障息息相關，現行稅制存在課稅標準不明確、人為裁量過大及救濟制度缺失等問題，納保官由稅務機關人員兼任，難以取信於民。

數位科技設計系學生黃姿云回憶國中參與青年論壇談法稅改革，影片引發關注而壓力倍增；在師父鼓勵下學會勇敢，轉化為社會對話力量。透過太極門跨文化交流，她更深刻體會人權、尊嚴與永續是真實生命經驗，而非抽象口號。

NGO工作者劉信秀表示，現行稅務救濟成本高且冗長，甚至形成「萬年稅單」，呼籲持續推動稅改，讓公民社會得以長久發揮守護人權的力量。

外商工程師劉其峰指出，人權與永續一體兩面，人權是當下的保障，永續則是對未來的信心，政府能否建立並維繫人民的信任是關鍵。他呼籲政府立即平反太極門假案，讓人權成為永續治理的根基，重建人民對國家機器的信心。