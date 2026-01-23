法稅真改革 良心救台灣(170)－萬人體驗密室逃脫 點亮心燈重見天光

1219事件座談會邀集各界代表，從永續發展的高度，重新檢視台灣的人權與制度。

▲1219事件座談會邀集各界代表，從永續發展的高度，重新檢視台灣的人權與制度。

沒有正義，就沒有永續。臺灣財經刑法研究學會、平反1219行動聯盟及太極門氣功養生學會在華山1914文創園區舉辦「1219密室逃脫——走過後威權30年 看見天光」系列活動，吸引逾一萬五千人參與，透過創意展覽揭露太極門假案遭受的威權迫害與官僚弊端。論壇與座談會聚焦「人權vs永續」及「正義：永續社會的最後一塊關鍵拼圖」，與談人呼籲平反假案、修正制度缺失，才能修補台灣民主與法治裂縫，讓人權與永續真正落實。

廣告 廣告

本專題深入系列報導

●承認歷史錯誤 良心行政國富民安

●1219事件未平反 台灣談何人權？

●終結虛擬稅單 讓台灣人權看見天光

●落實正義 永續社會的最後一塊關鍵拼圖