法稅真改革 良心救台灣(170)－落實正義 永續社會的最後一塊關鍵拼圖

（左圖）展覽以年輕世代熟悉的「密室逃脫」互動方式，結合AR擴增實境、實境解謎與沉浸式互動設計。



（右圖）與會貴賓參觀「1219密室逃脫──走過後威權30年 看見天光」沉浸式人權展覽。

▲（左圖）展覽以年輕世代熟悉的「密室逃脫」互動方式，結合AR擴增實境、實境解謎與沉浸式互動設計。



（右圖）與會貴賓參觀「1219密室逃脫──走過後威權30年 看見天光」沉浸式人權展覽。

太極門案未平反，凸顯台灣後威權體制缺失。唯有正視錯誤、平反假案，修補人權漏洞，民主法治方能完整。此次運用科技及創意呈現嚴肅議題的活動，好評一傳十、十傳百，並紛紛道出體驗後的感受。

「願公平正義能夠永續，讓社會能夠智慧和慈悲滿溢。」台大醫學院護理系教授胡文郁參與密室逃脫遊戲後有感而發，政府是民眾所信賴委託的機關，該為人民維護正義，但確實有些不如人民想像。

廣告 廣告

美國費城來的Zeke和Ayn對於稅單及政府處理的手法，感到非常驚訝。希望無辜的人能夠得到正義，因為他們只是想好好生活，卻成了受害者，這真的非常不公平。

來自瑞士的研究生Olivia表示，透過這樣互動有趣的體驗，能更了解台灣政府與稅制的歷史。他很認同展覽最後一句話的精神——把好的事情分享給身邊的人，善意就會傳播開來，到處都會變得更好。

Alex表示，像這樣讓人們知道真相、並推動改革、讓事情變得更好的行動，真的很棒。

從西雅圖來台旅遊的Tyler及Rhodes認為，每個人都擁有一顆善良和感恩的心，去做正確的事；那位稅務官員的心被「吃掉」了，所以無法做出正確的事情。

擔任過很多屆家長會長的詹先生表示，這是一個很有意義的活動，重視教育的他，會想要帶孩子及其他家長來體驗、了解，也希望我們的國家、社會不要再重蹈覆轍。

陳小姐讚賞主辦單位以創意方式呈現沉重的司法稅務案件，揭露延續30年的威權迫害與官僚弊端。她認為此活動能引導民眾了解法稅知識，保護自己並伸張正義。