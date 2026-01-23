法稅真改革 良心救台灣(170)－1219事件未平反 台灣談何人權？

（左圖）年輕人獻上代表「人權壓不扁」的紅玫瑰，向所有正義之士致敬。



與會專家學者及民意代表在良心希望樹上寫下心願，代表有願力就有行動力；年輕人獻上代表「人權壓不扁」的紅玫瑰，既向所有正義之士致敬，也祈願人權、正義永續，走出威權的陰影，才能看見天光。

真理大學法律系主任吳景欽表示，他寫下的心願是「2026迎向未來」，希望這個光明應該是就在前面，大家不要放棄。

知名作家林文義在許願的葉子上畫了一隻鳥，如飛的期待，信心與虔誠，道出太極門師徒的夢。希望經過了這麼多年的委屈，世人可以清楚地看出誰是誰非，還太極門的清白。

立法委員張啟楷向多年還在為太極門奮戰的每個人致敬，期許「正義得彰，人權至上」，相信人權及正義一定會得到最後的勝利。

前新北市記帳士公會理事長蔡維杰非常佩服太極門掌門人，蒙受冤屈，還帶領弟子推動愛與和平的理念，堅持是非黑白，這在台灣的修行團體極少看到。而納保法若無太極門案的催生，實際上是不會產生的。

中央大學客家語文暨社會科學學系副教授曾建元提及，太極門案經歷好幾位總統都沒有妥善解決，關鍵在於有政治權力者，沒有勇氣挑戰過去官僚行政，所以最終需要一位有承擔的人來政治處理、政治解決。

前台灣高等法院臺中分院法官兼庭長袁從楨律師以「趙盾弒其君夷皋」典故呼籲賴總統：「有權力而不糾正這個錯誤處分的人，跟當初造成這個冤獄的人，在歷史上的評價是相同的。」

中興大學創新產業暨國際學院助理教授魏賜聰呼籲總統主持公道，停止裝聾作啞、糾正法治錯誤，國家才不會越來越糟糕。

前台大法學院副院長邱榮舉直言，太極門案明明白白是一個假案，政府和各個政黨應該共同好好來檢討改進，追求公平正義。

前立法委員羅淑蕾會計師表示，在立法院時曾修法，要求行政部門要遵守司法部門的判決，但卻被增添一句「不溯及既往」，造成現在太極門案仍無法解套。

前台南縣長蘇煥智律師談到，太極門近30年前遭遇的宗教掃黑，最終是烏龍，刑案全部沒事，卻繼續追稅；同一事實，竟有不同判決，照道理主管機關該自己修正就好，但政府卻持續拖延。

北社理事/仲裁人陳逸南認為，太極門案亟待憲法法庭審理，但因目前大法官人數不足而停擺，呼籲儘速補任、推動憲法救濟，共同促成案件解決。

歷經70年代白色恐怖的政治受害者陳欽生希望人權、自由、良知充滿人間，往後不再有這些違法的情事發生在國人或世界上。

時報周刊前副總編輯林朝鑫表示，「善良跟人權是我們追求的永續目標。」他很推崇掌門人推動的良心，如果太極門案沒有平反，台灣談何人權？

中華道統聯盟主席林均霖認為，太極門案追根究柢就是查稅獎金沒廢除，就會有人為了領獎金捏造事實，成為惡根，呼籲廢除獎金。

前高雄國稅局簡任稽核黃坤光指出，太極門案中國稅局用虛擬所得去課真實所得稅，開出「虛擬稅單」；檢察官、調查官及執行署的人員，可能自認是清官，「但貪功」。他呼籲賴總統若要名留青史，就該還太極門清白。