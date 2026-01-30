法稅真改革 良心救台灣(171)－太極門全人教育 身心靈平衡健康的智慧

跨界座談，科技、藝術、教育與社工專業人士齊聚，探討以良心提升生命品質。

跨界的精采對談，特別從家庭、校園與職場角度分享不同體悟，從生命經驗呼應全人教育的重要性。導演張皓然指出，「從良心出發」可解決複雜問題，也是他關懷海洋與土地的重要精神來源。

職涯諮詢師李宜芳以太極門全人教育談永續職涯，指出練功與修心可覺察情緒、穩定內在，培養心理韌性，並強調良心、健康與內在資產是長期支持的核心。

自媒體創作者陳業茗分享獲金刻獎作品《神秘桶子》，傳達對環保與社會關懷，展現創意與良心結合全人教育的影響力。他呼籲，若司法與誠信失靈，全人教育與社會價值將全面崩壞，唯有找回正義，才能培育勇於求真的下一代。

太極門弟子盧宥蓉指出，允許孩子犯錯、引導提問，讓孩子建立面對挫折的能力與信心。全家人在太極門練氣養生，她的孩子吳柏毅、吳柏均組隊參加2025 WRO國際奧林匹亞機器人美洲公開賽獲得第四名，兄弟倆也分享比賽的挑戰與成長。

4H藝術教育工作室負責人蔡渝嫻指出，永續教育重在願意開始，陪伴孩子面對恐懼、穩定內在、找回自信，回到良心與尊重才能發生改變。

珠寶公司設計經理何璦琦分享，學習珠寶學鑑定時，微小瑕疵反而證明寶石真實。她從小體質虛弱，練氣功後身體調養得宜，還參加2017世大運展演，太極門成為她身心健康法寶。她更從1219假案，見證了三十年來師徒鍛鍊身心，淬煉成寶石般的堅韌。

托老中心社工員蔡碧真分享，26歲進入太極門，幫她建構抵抗外在風雨的力量，將生命垃圾轉化為再生能源。她分享一次公部門標案的危機處理，如何心存善念，寫陳情書，爭取說明會並撤案，展現永續能量的實踐。

一位年輕媽媽參觀展覽後很感動，她表示，透過特展驚覺太極門承受巨大的冤屈，才明白太極門堅持抗爭與發聲的初衷，不僅是為了平反自身案件，更是為了推動政府正視體制錯誤並勇於改過。她覺得展覽很有意義，唯有如此才能促進台灣法治進步，為下一代創造更健康的成長環境。