法稅真改革 良心救台灣(171)－密室逃脫驚威權恐懼 呼籲良心行動終結內耗

▲跨界專業人士齊聚，探討心靈健康、全人教育與永續人權。

2026年國內掀起一股法治與人權省思熱潮，專家學者透過論壇，呼籲司法節應成為國家誠實面對錯誤、修復正義的起點。回顧2025年底在華山舉辦的「1219密室逃脫—走過後威權30年看見天光」特展，超過萬人體驗威權的驚悚，引起很大的震撼。活動由臺灣財經刑法研究學會主辦，結合法稅知識、人權議題與沉浸式體驗的公共活動。展覽以互動闖關形式，吸引大量年輕族群與親子觀眾參與，彷彿偵探逐步解析太極門法稅人權迫害案件，重新思考台灣轉型正義仍待落實，回歸良心良政，鞏固法治、保障人權，台灣才能在健康的基礎下永續發展。

特別介紹此特展的主題論壇中「心靈健康VS永續」，以「隱形的碳排：憂鬱—當心亮不起來，世界也會變暗」為題，邀集醫療、心理、教育、科技、社工、藝術及企業等領域專業人士，深入探討21世紀文明病、心理健康、良心教育與永續發展之間的交織關係。

與會專家指出，永續不應僅被理解為環境或經濟指標，而必須回到「人」的層面。當個體長期處於內在失衡、情緒耗竭、良心被忽視的狀態，所累積的心理壓力與憂鬱，正如無形卻持續擴散的碳排，侵蝕個人、家庭與社會的整體韌性，也成為當代法治與公共治理不可忽視的隱性成本。

