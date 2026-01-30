法稅真改革 良心救台灣(171)－彰顯法治與正義 以良心行動改變社會

青年踴躍參與闖關活動，透過互動體驗認識良心教育與法稅正義。

▲青年踴躍參與闖關活動，透過互動體驗認識良心教育與法稅正義。

張靜律師指出，司法是國家的最後一道防線，但更重要的第一道防線其實是教育。若教育體制只重成績與升學，難以培養具備良心判斷與全人素養的法律人。他接觸太極門強調的良心與品德修養後，深刻體會到「人的品德永遠勝過專業知識」，唯有將良心教育落實於生活與專業養成中，司法公正與社會正義才可能真正實現。

立法委員洪孟楷表示，密室闖關讓公平正義不再只是抽象口號，而是需要每個人實際行動的價值。他肯定太極門29年來以和平、理性、不對立的方式，持續為人權與法稅正義發聲，是公民社會中「以良心行動改變社會」的具體展現。呼籲社會以更多正向力量共同揮別令人擔憂的未來，找回公平正義與幸福。

企業界代表林倉億指出，永續是企業生存必修課，核心在於人權與誠信，太極門案件提醒制度改革迫切性。

新北市議員周勝考之子周韋翰表示，這個活動讓年輕世代了解太極門假案的來龍去脈。他在良心樹小卡寫下「天命不可違」，強調政府應明辨是非、回歸正義；若將錯誤強拗為對，只會促使更多正義人士挺身而出，為真相與人權平反。

新北市議員林金結表示，近期社會發生多起事件，令人感到不安，更顯平安的重要。他祝福台灣風調雨順、國泰民安。

台北市松山區福成里里長葉佐良，呼籲社會大眾了解太極門假案的來龍去脈，因其影響層面深遠，與每個人息息相關。期盼改善司法不公，促使稅務制度更加公平合理。

「1219密室逃脫」是築基於人性關懷的一場全民的良心行動，幫助國家社會更好，健全民主法治體制，當良心成為制度與教育的核心，和平成為可能，永續才能真正落實。