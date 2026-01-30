法稅真改革 良心救台灣(171)－教育心對談 良心教育培養希望的下一代

親子論壇透過太極門全人教育，落實良心教育培養孩子正確價值觀。

教育界從第一線分享心靈健康的重要性，呼應太極門掌門人洪道子博士倡導的良心時代運動。幼教老師吳尚容指出，教育的核心不在於知識多寡，而在於引導孩子學會情緒調整、同理心與辨別是非的能力。她將「良心教育」視為教學核心，透過繪本與生活情境，引導孩子學習換位思考、尊重他人，並在面對社會不公或體制錯誤時，示範即使在逆境中仍能選擇善良與勇氣。

幼教老師張家維表示，心理健康是一種永續能源，現代人必須學會排除憂鬱、焦慮、倦怠等「心靈廢氣」。她分享自己從小在太極門練氣修心，學習改脾氣、轉念與放下，透過呼吸調節身心靈，達到生活平衡。在教育現場中，她以真實的擁抱與善意關懷，實際教導孩子情緒調節的方法，幫助孩子學會替自己加油打氣。

長期投入教育與防災工作的簡聰敏指出，校園是社會縮影，全人教育須以人權、良心與永續為核心，結合SDGs與身心障礙權利公約，打造有溫度校園；以良心教導孩子說真話、勇於認錯，才能奠定和平永續未來。

小六生黃妍庭分享，透過氣功修行及參與展演，學會互助合作與轉念，從中也培養出包容心。她養成「勇敢舉手」與「馬上行動」的好習慣，提升自信與行動力，在一項全國英文演講比賽勇奪第一名。父母陪同出席這場活動，黃母朱采瑤見證太極門以「身、心、靈」為核心的全人教育，幫助改善健康、調和情緒，親子間互動多了尊重與包容，家庭氣氛更和諧。黃父黃承洋則強調，教育源頭培養良知與覺察，為後代創造美好未來。