法稅真改革 良心救台灣(171)－醫學與心理的共識 世界越亂心越要健康

（左圖）李蒔青博士以科學角度指出，氣功能促進身心平衡。



（右圖）親子共同探討法稅人權議題，培育孩子成為勇於守護真相的正義世代。

▲（左圖）李蒔青博士以科學角度指出，氣功能促進身心平衡。



（右圖）親子共同探討法稅人權議題，培育孩子成為勇於守護真相的正義世代。

風濕過敏免疫科醫師、台大生醫電資博士李蒔青指出，人體的神經系統、內分泌系統與免疫系統彼此影響、互相回饋，「平衡」是維持健康的關鍵。他引述研究指出，長期練習氣功的族群，在憂鬱與壓力狀態下，其唾液中主要免疫球蛋白與腎上腺素等指標皆有顯著改善。他分享自己多年行醫「看病人不累」的關鍵，並非體力，而是來自內在身心平衡與穩定心態。

廣告 廣告

李蒔青表示，透過太極門氣功的修練，體會到師父對每位弟子、對世上每一個人一視同仁的愛。這份體悟讓他在看診時，從第一號到最後一號病人，態度、語氣與用心程度始終如一，不起分別心、不被情緒消耗，長期行醫而不感疲累。

諮商心理師王昭惠指出，現代人雖然科技發達、人際聯繫便利，實際上卻更容易陷入孤獨。近年出現的「老鼠人」現象，描述即使與朋友相處，內心仍感到孤單，與失戀創傷症候群、獨居長者等族群相似，皆屬於21世紀常見的身心症，其成因往往同時涉及生理、心理與環境因素。

王昭惠分享自身經驗，透過練習太極門氣功，自律神經逐漸達到平衡。她練功後不再頻繁進出醫院，甚至實現旅遊的願望，完成13公里的阿朗壹古道健行；在日本旅遊期間腳骨折，仍能保持笑容完成行程，這份力量來自於學會身心平衡、凡事往好處想，培養平靜心、相信心與歡喜心。