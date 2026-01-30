法稅真改革 良心救台灣(171)－AI浪潮心價值 即時糾錯才能永續發展

「1219密室逃脫」特展結合法稅知識、人權議題與沉浸式體驗，特別企劃「心靈健康VS永續」論壇。

AI講師劉宜欣指出，生成式AI雖可能因演算法機率偏差產生「幻覺」，但其運算邏輯具備「即時糾錯」能力，能在短時間內修正錯誤；反觀，在太極門1219假案中，國稅局與行政執行署出現嚴重的「幻覺」，無視最高法院三審無罪無稅確定判決與監察院調查報告，選擇的不是認錯，而是不斷編造新的說法，持續踐踏人權。

劉宜欣質疑，當社會花費大量資源規範AI演算法、避免歧視與傷害弱勢，誰來規範那些握有公權力的「官僚機器人」？她強調，在AI時代，唯有良心，才是人類不可被取代的價值。

國小老師盧翰緯指出，AI是一項強大工具，但若缺乏良心與責任感，將造成溝通失效與傷害。密室逃脫展場中呈現的大量稅務假案，人民得自證清白。當人民喊出「你們做錯了」，卻只得到「依法行政」的制式回應，帶來的不是荒謬，而是深層的憂鬱與無力感。

科技工程師陳葆疄認為，永續的核心在於身心健康。他分享在高壓科技產業中，透過氣功修練讓心靜下來、調整心念，反而更能解決複雜問題。他從1219系列論壇中看見一種長期承受壓力、卻仍堅持正確價值的力量，認為這正是AI時代最需要被守護的人性光芒。