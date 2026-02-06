法稅真改革 良心救台灣(172)－司法改革淪空談？ 檢察官濫權與五權失衡重創法治

刑事判決已認定敬師禮非學費，行政部門卻不願遵守司法判決，違法拍賣太極門修行聖地。

真理大學法律系所教授吳景欽談到，社會多把焦點放在法官，但卻忽略檢察官權力更大。他以太極門假案為例，批評檢察官主導立案、偵查不公開變大公開、偵查庭上對下易逼供、筆錄受控、捏造證據等，濫權者不但未究責還升官，所謂司法改革淪為空話。

中國科技大學助理教授倪伯煌以「誰在沒收人民的訴訟權」為題，揭露行政法院以「告錯對象」或「程序不合」等技術性理由，駁回人民合法救濟，實質上是在掩護行政機關的違法行為，嚴重侵害憲法第16條保障的訴訟權。

前最高行政法院法官林文舟表示，太極門刑案，法官在較不受干預的審判環境下，仍能依良心作出判決；但進入稅務救濟後，法官面對維護國庫的行政壓力，作出不利人民的裁判。林文舟感嘆，此一體制不僅打擊堅守人權與專業的法官，更甚有法官因高壓與不合理懲處而身心崩潰，他呼籲具體限縮懲戒事由，並從根本改革體制，真正保障司法獨立與法官尊嚴。

前立法委員羅淑蕾關注太極門案30年，她提到若不平反即是台灣司法蒙羞與最大醜聞；刑事判決已認定敬師禮非學費，行政部門卻不願遵守司法判決，五權分立變成各自不管。

法稅改革聯盟發起人暨仲裁人陳逸南表示，2009年兩公約已國內法化，法律規定都應尊重兩公約，特別是太極門假案，最高法院刑事判決查得很清楚，稅單是國稅局根據檢察官的起訴書所開，起訴書有問題，稅單就不應當開，他強調太極門假案早就要結案，希望早日還人民清白。