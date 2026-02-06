法稅真改革 良心救台灣(172)－執法素質與專業分流：修復司法失靈的關鍵

學者專家直指被喻為台灣「法稅二二八」的太極門案，是檢視台灣法治現狀的照妖鏡。

真理大學財經學院法律學系專任副教授/前法官林燦都指出，法院須獨立不受黨派或個人影響，但現況卻存在雙重標準。法官僅通法律，卻欠缺稅務等其他專業與社會經驗；司法應依案件性質進行專業分流，如稅務案件須懂稅法，否則易照抄國稅局，難求公平。太極門敬師禮屬《民法》贈與，依法免稅，若法官具專業，案件不致久拖。

東吳大學法學院教授葛克昌表示，侵害納稅人人權最嚴重者往往來自公權力，司法更是關鍵環節；太極門案暴露檢察官違法濫權，使社會對其「深惡痛絕」，且台灣司法文化長期賦權過高、制衡不足；專業稅務審判品質亦受從業人員素養所限。他呼籲法律人堅守正義與人權初衷，保護人民免於國家濫權。

淡江大學教授張家麟強調，太極門案絕對是「假案」，且病灶是如毒瘤般擴散至五院體制，顛覆民主、憲法與人權教育。他指出核心在「人」：執法者素質不彰，再完善的法條也難落實，甚至使民主運作成災難；唯有以良心建立優質政治文化，才能修復失靈司法，守護家庭與國家。

前高等法院法官兼庭長兼審判發言人溫耀源表示，2009年國際人權兩公約已納入國內法，各種人權與自由應受到保障，現實卻有巨大落差。太極門假案延宕30年未解，國際對台灣法治評價大打折扣。

東吳大學法學院專任教授陳清秀則認為，太極門假案多年至今仍未真正化解，關鍵問題是法律制度如何被理解與運用。他表示法律的適用「存乎一心」，若執法者具備公正之心、浩然正氣與大公無私的態度，做出的判斷才能通情達理，符合人民生活需要，也才能兼顧公正性與合理性。