法稅真改革 良心救台灣(172)－良心覺醒 司法改革的最後一片拼圖

▲太極門轉化苦難，將不公義與傷痛凝聚為一場全球性的良心運動。

忠誠國際法律事務所合署資深律師張振興指出，司法改革流於形式，卻未真正觸及制度關鍵，導致改革成效有限，民怨持續累積；部分法官角色混淆，審理過程中逾越中立界線，接續檢察官訊問被告，不僅影響審判公正，也造成案件審理效率低落。

前新北市記帳士公會理事長蔡維杰表示，每一任總統都說要司法改革，但是還改不了。他形容現今世界好像變成叢林法則，誰的拳頭大，誰講的就是法律。太極門案是假案真迫害，幸虧太極門能夠挺下來，還能帶領台灣法稅繼續往正向來發展。

中央大學教授曾建元表示，每個人在不同的職位上，應秉持良心做該做的事情，特別是有權力者，有更多資源，更要審慎使用權力避免悲劇發生。在太極門假案中，其實只要一個環節有人出來講話，案子就會有轉機。如果良心能夠跟制度、權力結合，社會就可以朝正向人性去發揮。