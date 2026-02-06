太極門轉化苦難，將不公義與傷痛凝聚為一場全球性的良心運動。

太極門掌門人暨聯合國NGO世界公民總會副主席洪道子博士表示：「真正有良心的執法者，能夠在制度所保障的裁量空間中，於萬法之間找到維護人性尊嚴的依據。反之，良心尚未覺醒的執法者，即使手握善法，在名利薰心下，亦會違背其護衛人權的天職使命。若制度未能以良心為根基，亦未建立足以防止權力迷失的機制，結果將背離司法守護人權的初衷。」期以太極門案例為鏡，喚醒世人與國家的正義與良心，發揮世界公民的力量，敦促政府落實保障人權，促進世人福祉與世界和平。

新興宗教研究中心創辦人暨理事長、《寒冬》雜誌總編輯 Dr. Massimo Introvigne指出，不公義不僅存在於法律條文，更潛藏於官僚對權力的錯誤詮釋與傲慢。尚未解決的太極門案件，成為一個令人痛心的提醒。而太極門將苦難轉化為和平的抗爭，將不公義與傷痛凝聚為一場全球性的良心運動。

《寒冬》雜誌執行編輯Mr. Marco Respinti表示，在台灣各級司法機關，已明確澄清太極門案中所有虛假捏造的指控，卻仍懸而未決成為台灣民主國家的汙點，理應盡速在政治層面獲得解決。此事攸關重大，關乎民主的存續，也關乎司法節所承載的深遠意義。

波蘭亞捷隆大學文明比較研究所助理教授 Karolina Maria Kotkowska表示，法律體系的致命傷在「選擇性的運作」。她指出不公義通常是因制度歧視與圍剿特定對象造成的，而非法律不足，太極門案就是典型寫照，國家若持續容許針對性的差別待遇，法律將淪為迫害工具而非保護傘。